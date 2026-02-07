“กัน จอมพลัง” ท้าชนมาเฟียจีนชายแดนทมอดา แฉพิรุธทหารเขมรตามอารักขา หลังวางคอนเทนเนอร์ปิดตาย

“กัน จอมพลัง” ท้าชนกลุ่มอิทธิพลจีนชายแดนทมอดา หลังเจอคนจีนโวยวาย-โขกหัวเจ้าหน้าที่ไทย พบพิรุธทหารเขมรเดินตามอารักขา พร้อมตั้งคำถามหรือนี่คืออาณาจักรจีนเทาหรือไม่? เจ้าตัวยันไม่ถอย ปกป้องอธิปไตยไทยเต็มที่
วันนี้ (7 ก.พ.) เพจ “กันจอมพลัง ช่วยสู้” ได้โพสต์ภาพขณะเผชิญหน้ากลุ่มอิทธิพลจีนปริศนา ที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ทมอดา) โดยชายชาวจีนที่พูดภาษาเขมรได้คล่องแคล่ว มีพฤติกรรมก่อกวนเจ้าหน้าที่อย่างรุนแรง ทั้งพยายามพังรั้วลวดหีบเพลง และใช้หัวโขกทำร้ายเจ้าหน้าที่ไทย
โดยทางเพจระบุข้อความว่า “วันนี้ผมเผชิญหน้ากับคนจีนที่มาก่อกวน ที่ทมอดา หลายครั้ง ทั้งเอาหัวโขกเจ้าหน้าที่ ทั้งรั้วลวดหีบเพลง พอผมเริ่มขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์จีนคนนี้เดินนํา ทหารเขมรและชุดเอโอทีมาประชิดชายแดนฝั่งไทยทันที ซึ่งน่าตั้งคําถามว่าAOT ของเขมร การละครหรือไม่เพราะมีคนจีนมานำและเป็นคนจีนที่พูดเขมรได้
พอมาถึงคนจีนก็โวยวายด้านหลังเป็นทีมเอโอทีกับทหารเขมร ยืนถือกล้อง หวังเก็บปฏิกิริยาที่ไม่ดีจากฝั่งไทย จึงน่าตั้งคําถามว่า AOT และทหารเขมรขับเคลื่อนด้วยจีนเทาหรือไม่ แล้วคนจีนคนนี้มีความสําคัญอย่างไรทําไมทหารเขมรถึงต้องมา อารักขา เดินตามคนจีนคนนี้
แล้วสถานทูตจีนทำไมถึงปล่อยให้คนจีนมา โวยวายที่ริมชายแดนไทย เขมร และสร้างความวุ่นวายหลายครั้งโดยที่ไม่ทำอะไร
ผมสัญญากับทุกคนว่าต่อให้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนผมก็ผมกับทหารเรือจะทำรั้วให้เสร็จจะไม่หยุด การทํารั้วดีที่สุด มันจะได้ไม่เข้ามาป่วนทหารไทยอีกครับ”