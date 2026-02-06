แซวสนั่น! คลิปทหารกัมพูชาซ้อมรับมือสงคราม CBRN ตั้งใจจริงแต่ชาวเน็ตไทยขำกระจาย

เพจดังเผยภาพการฝึกทหารกัมพูชาสวมชุดป้องกันสารเคมีเต็มรูปแบบ รับมืออาวุธร้ายแรงตามคำสั่งกองทัพ แต่กลับกลายเป็นไวรัลขำ ๆ ในสายตาชาวโซเชียลฯไทย คอมเมนต์แซวกันกระจาย
วันนี้ (6 ก.พ.) เพจ “Army Military Force” ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่บันทึกภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของทหารกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดกันดาล โดยระบุว่าเป็นการฝึกเพื่อรับมือ “สงครามชีวภาพ เคมี รังสี และนิวเคลียร์ (CBRN)” ตามคำสั่งของกองทัพ เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดการโจมตีด้วยอาวุธร้ายแรง
ภายในคลิปปรากฏภาพทหารเดินแถวเรียงหนึ่ง สวมชุดป้องกันสารเคมีสีเทา พร้อมหน้ากากกันก๊าซพิษครบชุด รวมถึงฉากการฝึกทางยุทธวิธีกลางสนามหญ้า สะท้อนความพยายามของกองทัพเพื่อนบ้านในการแสดงศักยภาพด้านความมั่นคงและมาตรการความปลอดภัยในระดับสากล
อย่างไรก็ตาม แม้การฝึกจะดูจริงจังในมุมของผู้จัด แต่เมื่อคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์ กลับกลายเป็นอีกอารมณ์หนึ่งในสายตาชาวโซเชียลฯไทย ที่พากันโฟกัสไปที่ท่าทางการฝึกและลักษณะของชุดป้องกัน จนเกิดกระแสคอมเมนต์แซวกันอย่างคึกคัก
ตัวอย่างคอมเมนต์จากชาวเน็ต อาทิ
“เขาเป็นกองกำลังผ่อนคลายให้กองทัพหรือเปล่า ก่อนบ่ายคลายเครียด”
“นึกว่าชุดกันยาพ่นแมลง”
“จะไปพ่นยุงลายกันเหรอ”
“แบบนี้ต้องเจอไบก้อน”
“รอเต้เป็นนายกฯ เจอไดโนเสาร์”
รวมถึงคอมเมนต์เชิงขำขันอย่าง “อาการแบบนี้แถวบ้านผมเรียกว่าเสพเยอะครับ” และ “ท่าทางจะดูซีรีส์มากไป”
งานนี้จากการฝึกซ้อมด้านความมั่นคง กลับกลายเป็นคลิปไวรัลที่สร้างเสียงหัวเราะในโลกออนไลน์ไปโดยปริยาย แม้เจตนาต้นทางจะเน้นความจริงจังด้านการทหารก็ตาม
