เจออีก 7 จุด! ลอบส่งสัญญาณเน็ตข้ามแดนอรัญฯ ป้อนเขมร พบดัดแปลงอุปกรณ์-ติดตั้งระบบ VPN

ตำรวจภูธรสระแก้ว ร่วมกับกองกำลังบูรพา กสทช. ศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ พร้อมเจ้าหน้าที่ AIS 3BB FIBRE3 นำหมายศาลเข้าตรวจค้นโกดังต้องสงสัยในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว หลังพบพฤติกรรมลักลอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามไปยังฝั่งประเทศกัมพูชา
วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2569) พล.ต.ต.ถาวร ดุลวิทย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย พ.ต.อ.จตุรภัทร์ สิงหษฐิต รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พ.อ.บัญชา ชาญฉลาด รองผู้บังคับกองกำลังบูรพา เจ้าหน้าที่ กสทช. ตำรวจ สภ.คลองลึก และเจ้าหน้าที่ AIS 3BB FIBRE3 สนับสนุนการปฏิบัติการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เข้าตรวจค้นโกดังต้องสงสัย หลังได้รับเบาะแสจากประชาชน และตรวจพบรูปแบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เข้าข่ายผิดปกติ
จากการตรวจค้น พบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่ถูกดัดแปลง เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตข้ามประเทศ รวมถึงการติดตั้งระบบ VPN และอุปกรณ์เชื่อมต่อไปต่างประเทศ เข้าข่ายลักลอบใช้บริการอินเทอร์เน็ตผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงสั่งระงับสัญญาณและตรวจยึดอุปกรณ์ทั้งหมดไว้เป็นของกลาง
พล.ต.ต.ถาวร เปิดเผยว่า การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นความร่วมมือหลายหน่วยงาน เพื่อสกรีนเข้มการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากฝั่งไทยไปยังกัมพูชา เบื้องต้นพบจุดต้องสงสัยรวม 7 จุด โดยจุดแรกอยู่ที่โกดังห้อง 8A/10 ห่างชายแดนประมาณ 50 เมตร พบอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายระยะไกลหันหน้าไปยังฝั่งกัมพูชา ส่วนจุดที่ 2–7 อยู่ห่างชายแดนประมาณ 2–3 กิโลเมตร พบอุปกรณ์ส่งสัญญาณระยะไกลรวม 6 ชุด ซึ่งไม่มีการขออนุญาตใช้งานอย่างถูกต้อง
ขณะนี้ CIB อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้อง และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ขณะที่ AIS 3BB FIBRE3 ยืนยันเดินหน้าร่วมมือหน่วยงานความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการนำโครงข่ายไปใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมาย และสกัดแก๊งอาชญากรรมออนไลน์ในพื้นที่ชายแดน