กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำ 84 ชุมชน เจรจาธุรกิจขยายตลาดกับผู้ค้ารายใหญ่ เปิดมุมมอง..หวัง!! ขยับจากธุรกิจชุมชน..สู่..นักธุรกิจมืออาชีพที่พร้อมก้าวสู่ตลาดใหม่ที่กว้างขึ้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเวทีเจรจาธุรกิจในงาน ‘SMART Local Connect : เชื่อมชุมชนสู่ตลาดจริง’นำ 84 ธุรกิจชุมชนจากทั่วประเทศ แสดงศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ นำเสนอสินค้าให้ผู้ค้ารายใหญ่ทั้งซัพพลายเออร์ โมเดิร์นเทรด ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หวัง 2 เรื่อง 1) ผู้ประกอบการชุมชนกล้าที่จะนำเสนอสินค้าและสามารถเจรจาธุรกิจด้วยตัวตนความเป็นมืออาชีพ และ 2) ประสบความสำเร็จขยายสินค้าชุมชนสู่ตลาดใหม่ที่กว้างขึ้นกว่าเดิมผ่านคู่ค้าที่ทรงประสิทธิภาพ มั่นใจ!! 84 ชุมชนมีของ..ที่พร้อมเปิดและปิดดีลเจรจาธุรกิจสำเร็จ ตั้งเป้าสามารถปิดดีลธุรกิจได้ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันศุกร์ที่ 6กุมภาพันธ์ 2569 ได้มอบหมายให้ นายสถาพร ร่วมนาพะยา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม ‘SMART Local Connect : เชื่อมชุมชนสู่ตลาดจริง’ ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยกิจกรรมฯ ดังกล่าว เป็นเวทีสำคัญที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมก้าวสู่ตลาดใหม่ กว่า 84 ชุมชนทั่วประเทศ ได้มีโอกาสต่อยอดขยายช่องทางตลาด ผ่านการเจรจาธุรกิจกับผู้ค้ารายใหญ่ชั้นนำของประเทศ 24 ราย จาก 6 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) (2) กลุ่มผู้ค้ารายย่อย(Trader/ Buyer) (3) ผู้ส่งออก (4) ธุรกิจโรงแรม (5) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ (6) หน่วยงานที่มีช่องทางตลาดสนับสนุนธุรกิจชุมชน
โดยกรมฯ ตั้งเป้าผลการเจรจาธุรกิจประสบความสำเร็จและสามารถปิดดีลธุรกิจได้ไม่ต่ำกว่า20 ล้านบาท ทั้งการปิดดีลคำสั่งซื้อสินค้าทันทีและออเดอร์คำสั่งซื้อในอนาคตอันใกล้ กรมฯ คาดหวังให้กิจกรรม SMART Local Connect ที่จัดขึ้น ผลักดันให้ 1) ผู้ประกอบการชุมชนทั้ง 84 รายกล้าที่จะนำเสนอสินค้าและสามารถเจรจาธุรกิจด้วยตัวตนแห่งความเป็นมืออาชีพ และ 2) ประสบความสำเร็จสามารถขยายสินค้าชุมชนสู่ตลาดใหม่ที่กว้างขึ้นกว่าเดิมผ่านคู่ค้าที่ทรงประสิทธิภาพ โดยความหวังทั้ง 2 ด้านจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ประกอบการชุมชนพร้อมรับมือกับความท้าทายทุกรูปแบบ และได้รับการพัฒนาให้เป็นนักธุรกิจมืออาชีพที่พร้อมขยายตลาดได้ด้วยตนเองในอนาคต รวมถึงสามารถขยายตลาดไปในระดับสากล เป็นที่ยอมรับของคู่ค้าทุกระดับ
โอกาสนี้ ขอขอบคุณพันธมิตรจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันและสนับสนุนธุรกิจชุมชนให้สามารถเข้าถึงตลาดได้จริง ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ทั้งการจัดอบรมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการบริหารจัดการธุรกิจ การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการประกอบธุรกิจ การขยายช่องทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการเปิดเวทีให้เจรจาธุรกิจกับคู่ค้ารายใหญ่ของประเทศ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยยกระดับให้ผู้ประกอบการชุมชนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างราบรื่น เพิ่มศักยภาพและขยายโอกาสแห่งความสำเร็จ โดยมีภาครัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่”อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย
สอบถามรายละเอียด หรือติดตามกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0 2547 5950 Call Center 1570 และเว็บไซต์ www.dbd.go.th