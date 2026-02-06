คพ.แจ้ง 3 ข้อหาหนัก บริษัทรับเหมาฯมักง่าย ปล่อยน้ำเสียลงทะเลพัทยา กรมประมงสมทบฟ้องเพิ่ม

กรมควบคุมมลพิษ แจ้ง 3 ข้อหาหนัก กรณีคลิปฉาวรถบรรทุกทิ้งสิ่งปฏิกูลลงทะเลพัทยา กรมควบคุมมลพิษยันบริษัทคู่สัญญาปรับปรุงภูมิทัศน์รับสารภาพแล้ว ด้านกรมประมงรุดแจ้งความเพิ่มฐานทำลายที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำ เล็งส่งฟ้องอัยการดำเนินคดีถึงที่สุด
จากกรณี โลกออนไลน์แชร์คลิปรถบรรทุกปล่อยน้ำสีดำลงบ่อทราย ก่อนไหลลงสู่ทะเลบริเวณหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ถูกนำมาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และความกังวลใจให้กับคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว โดยห่วงว่าจะกระทบสิ่งแวดล้อมทางทะเลและภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ รายงานความคืบหน้ากรณีการปล่อยน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลลงสู่ทะเล ณ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และการดำเนินคดีบริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด ผู้รับจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดจอมเทียน
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 กรมควบคุมมลพิษได้มอบหมายกองกฎหมาย และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี) ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความร้องทุกข์/กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาในฐานความผิด ดังนี้
(1) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งกำหนดข้อห้ามปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษลงสู่แหล่งน้ำหรือทะเล เว้นแต่ได้ผ่านการบำบัดตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 44, 45 ประกอบกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
(2) การทิ้ง เท หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้สิ่งปฏิกูลลงในทะเลภายในน่านน้ำไทย อันเป็นเหตุให้เกิดการตกตะกอนหรือสกปรก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 เพิ่มเติม ในประเด็นเกี่ยวกับผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยผู้ก่อเหตุได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนว่า ผู้ก่อเหตุรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
(3) วันนี้ กรมประมงได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา เพิ่มเติม ในฐานความผิด ปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือทำให้สิ่งใดลงสู่ที่จับสัตว์น้ำในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ำ และทำให้ที่จับสัตว์น้ำเกิดมลพิษในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ำ มีอัตราโทษปรับตั้งแต่ 300,000 บาท ถึง 500,000 บาท ตามมาตรา 58 (3) และ (4) ประกอบกับมาตรา 140 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
ซึ่งพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และจะได้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีผู้กระทำความผิดตามขั้นตอนกฎหมาย
ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 และกองกฎหมาย จะได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และติดตามความคืบหน้าของการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อไป