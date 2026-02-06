"หมอแล็บฯ" บุกรังลับสแกมเมอร์! รื้ออาคารรุกล้ำชายแดน ยึดอุปกรณ์สื่อสาร-สมุดบัญชีม้าเพียบ

เพจ “หมอแล็บแพนด้า” เผยภาพหลังกองกำลังบูรพาบุกค้นบ้านชาวกัมพูชาที่เคยอาศัยในบ้านหนองจาน พบอุปกรณ์สื่อสารและสมุดบัญชีธนาคารของไทยเพียง
เมื่อวันที่ 5 ก.พ. เพจ “หมอแล็บแพนด้า” ของ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ภาพหลังลงพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว พบอุปกรณ์สื่อสารพร้อมสมุดบัญชีธนาคารของไทยเป็นจำนวนมาก
โดยทางเพจระบุข้อความว่า “สวัสดีสแกมเมอร์! ดูซิเราพบอะไรจากบ้านของเขมรที่รุกล้ำแผ่นดินไทย
วันนี้ผมลงพื้นที่บ้านหนองจาน พบหลักฐานที่กองกำลังบูรพาเค้าบุกค้นบ้านชาวกัมพูชาที่เคยอาศัยในบ้านหนองจาน พบอุปกรณ์สื่อสารและสมุดบัญชีธนาคารเยอะมาก ในบ้านหลังนั้นมีโต๊ะทำงานและมีห้องนอนให้ผู้ร่วมแก๊งกว่า 30 ที่นอน และมีข้อมูลชัดเจนว่าเป็นขบวนการสแกมเมอร์ หลอกคนทั่วโลก!“
และนอกจากนี้ ทางเพจโพสต์เพิ่มเติมว่า “เขมรพยายามสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยอยู่ตลอดเวลา อย่างเช่น อาคารด่านศุลกากร!! คือสร้างเป็นสถานที่ราชการเลย แต่ตอนนี้เรารื้อ และยึดกลับคืนมาได้เรียบร้อย ที่เห็นข้างหลังโล่งๆคือ เราทำลายจนราบเรียบแล้วครับ ที่ บ.คลองแผง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว“