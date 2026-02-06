สลดรับต้นปี! แม่นกเงือกหัวแรดถูกยิงดับที่เขาบูโด ดร.ธรณ์ ปลุกกระแสเลือกตั้ง ต้องการพรรคที่กล้า "ทุ่มงบ-ใช้เทคโนโลยี" ปกป้องสัตว์หายาก

นักอนุรักษ์เผยภาพสุดเวทนา 'แม่นกเงือกหัวแรด' แห่งเขาบูโด ถูกมนุษย์ลอบยิงเสียชีวิตขณะทำหน้าที่พิทักษ์ผืนป่ามากว่า 30 ปี สะท้อนวิกฤตสัตว์ป่าที่ยังถูกคุกคามไม่จบสิ้น ท่ามกลางกำลังคนดูแลที่เริ่มโรยราลงทุกวัน ขณะที่ ดร.ธรณ์ ออกโรงสมทบ จี้ถามหาความจริงใจจากพรรคการเมืองในการแก้ปัญหาการล่าสัตว์หายากที่ดูเหมือนจะเลือนหายไปทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง"
เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ปรีดา เทียนส่งรัศมี นักวิจัยและนักอนุรักษ์ผู้ทุ่มเทเวลาเกือบ 30 ปีในการพิทักษ์ นกเงือก ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ออกมาโพสต์ภาพสุดเศร้าของแม่นกเงือกหัวแรด ที่ถูกล่าโดยมนุษย์ โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ความตายของแม่นกเงือกหัวแรดตัวนี้รับรู้เพียงกลุ่มคนเล็กๆเท่านั้น..มันถูกยิงเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมากระสุนเข้าจุดสำคัญบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา เป็นข่าวเศร้าเริ่มต้นปี
ถึงวันนึ้นกเงือกที่เขาบูโดยังคงถูกคุกคามไม่จบไม่สิ้นในขณะที่คนดูแลรักษาก็แก่ชราลงทุกวัน ภาพเหล่านี้ยังคงมีให้เห็นและรู้สึกสังเวชใจอย่างยิ่ง"
นอกจากนี้ ยังพบว่า ผศ. ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของไทย ได้แชร์โพสต์ดังกล่าว พร้อมระบุข้อความว่า
"ต้องการพรรคการเมืองที่กล้าบอกว่าจะทุ่มทุกอย่างเพื่อหยุดการล่าสัตว์ป่าสัตว์ทะเลหายากของไทยให้หมดสิ้นไป ทั้งทุ่มงบเพิ่มประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ สนับสนุนเครือข่ายอนุรักษ์ให้เข้มแข็ง ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยป้องปรามและจับกุม ผลักดันให้การลงโทษเกิดขึ้นจริงตามตัวบทกฏหมาย (ที่แรงอยู่แล้วแต่จับไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์)
อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้จริงๆ เพราะมันทำได้หากเราจริงใจและให้ความสำคัญมากกว่านี้
แต่ความหวังมันไม่เคยได้เติมเต็ม มีแต่น้อยลงเรื่อยๆ ในทุกการเลือกตั้งที่ผ่านไปครับ"