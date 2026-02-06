สิทธิประกันสังคมแต่ต้องสำรองจ่าย! สาวป่วยไตแบกค่าฟอกไม่ไหวจนหมดตัว วอนผู้ใจบุญช่วยต่อชีวิต

สาวป่วยโรคไตระยะสุดท้ายโพสต์วอนขอความเมตตาหลังชีวิตถึงทางตัน เผยรักษาตัวมานานกว่า 4 เดือนแต่ต้องแบกรับภาระ "สำรองจ่าย" ค่าฟอกไตสัปดาห์ละ 3 วันจนเงินเก็บหมดเกลี้ยง ย้ำสู้ตัวคนเดียวไร้ที่พึ่งหลังพ่อแม่เสียชีวิต ล่าสุดขาดการฟอกไตมาเกือบสัปดาห์จนร่างกายเริ่มทรมานแสนสาหัส วอนสังคมช่วยต่อชีวิตก่อนจะสายเกินไป
เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความป่วยโรคไตระยะสุดท้ายรักษาตามสิทธิประกันสังคม ต้องสำรองจ่ายจนปัจจุบันเงินเก็บหมดเกลี้ยง ทำให้ไม่ได้ฟอกไตมาเกือบ 1 สัปดาห์ และกำลังประสบความทุกข์ทรมานอย่างมาก ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"สวัสดีค่ะเพื่อนๆ พี่ๆ ที่ผ่านมาเจอโพสต์นี้ข้าพเจ้าได้ป่วยเป็นโรคไต ระยะสุดท้าย ได้รักษา ตัวเองมา4เดือนกว่าแล้ว โดยใช้สิทธิประกันสังคม แต่ค่าฟอกไต ต้องสำรองจ่ายไปก่อนอาทิตย์กนึ่งต้องฟอก3วัน จนสำลองจ่ายจนเงินหมด ไม่มีจะฟอกไตแล้วค่ะ จนวันนี้ไม่ได้ฟอกมาจะอาทิตย์แล้วค่ะ ทรมานมาก จึงอยากจะขอความเห็นใจจากเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคนค่ะทุกวันนี้พ่อกับแม่เสียหมดแล้วค่ะอยู่ตัวคนเดียว
ขอความเห็นใจจากเพื่อนๆ พี่ๆ ในเฟสที่ผ่านเจอ ร่วมบริจาคค่าฟอกไต ได้ที่
กสิกรไทย 5592114099 ขอบพระคุนนะค่ะ ที่ได้ช่วยต่อชิวิตให้ค่ะ ขอความเมตตาจากเพื่อนๆ พี่ๆ ที่ผ่านมาเจอโพสน์นี้นะค่ะ"
ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 ก.พ. เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมโพสต์รูปภาพระกว่างการเข้ารับรักษาตัว โดยได้ระบุข้อความว่า
"ขอขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคน ที่โอนเงินบริจาคมาช่วยค่าฟอกไต ขอขอบคุณ ที่ได้ช่วยต่อลมหายใจได้อีกครั้งนะค่ะ🙏🙏🙏🙏กราบขอบพระคุณจริงๆ ค่ะ"