"กรณ์" จี้ถาม "ศุภจี - เอกนิติ" ทำไม ภท. ยื่นนโยบายแค่ 8 ข้อ แต่หาเสียงเกินไปมาก ยันสำคัญต้องเปิดเผยต่อสังคม

"กรณ์" จี้ถาม "ศุภจี - เอกนิติ" ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ทำไมภูมิใจไทยยื่นนโยบายต่อ กกต. แค่ 8 ข้อ แต่หาเสียงเกินที่แจ้งไปมาก ยันเป็นเรื่องสำคัญต้องเปิดเผยต่อสังคม
วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2569) นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลำดับที่ 2 ของพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว "กรณ์ จาติกวณิช - Korn Chatikavanij" ระบุว่า ...
จากเวทีดีเบตช่อง 3 เมื่อคืนนี้ ที่คุณอภิสิทธิ์ตั้งประเด็นถามคุณศุภจีว่า ในเมื่อนโยบายต่างๆ ที่คุณศุภจีกล่าวว่าจะทำ มันไม่ปรากฏในเอกสารนโยบายที่ภูมิใจไทยยื่นกับ กกต. (ซึ่งที่ยื่นมีเพียงแค่ 8 ข้อตามเอกสารในภาพ) จึงมีความกังวลว่าเชื่อได้แค่ไหนว่าจะทำจริงตามที่พูด
สำหรับผม ประเด็นนี้สำคัญ เราไม่ต้องอ้างเรื่องกฎหมาย แต่พูดกันเพียงแค่เรื่องแนวการบริหารประเทศ ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเห็นด้วยกับผมว่าทุกเรื่องสำคัญที่พรรคการเมืองตั้งใจจะทำควรมีแผนนโยบายที่ผ่านการกรอง การประเมิน และมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ
ที่คุณศุภจีตอบว่า การมีนโยบาย 200 ข้อ สุดท้ายที่สำคัญคือทำได้จริงหรือไม่นั้นไม่ผิด
แต่ประเด็นทำได้หรือไม่นั้นเรื่องหนึ่ง แต่การไม่เสนอนโยบายเลยนั่นยิ่งน่าเป็นห่วงไหมครับ?
สุดท้าย ผมมีคำถามกับคุณเอกนิติและคุณศุภจีเพียงข้อเดียว
ในฐานะสองหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ทำไมนโยบายของพรรคจึงมีเพียง 8 ข้อ โดยไม่มีนโยบายที่พรรคท่านหาเสียงในหลายเวที ไม่ว่าจะเป็น Land Bridge, สนามบินอันดามัน, ถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่ หรือโครงการขยายคลอง ร.1 และอีกหลายนโยบาย
คำถามนี้สำคัญครับ ท่านเป็นพรรคที่วางตัวเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ท่านควรจะมีคำตอบให้สังคม