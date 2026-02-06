จบปัญหาโลกแตก! จอดรถขวางหน้าบ้านเสี่ยงโดนปรับ 5,000 บาท นักวิชาการอิสระแนะจอดในรั้วบ้านคือทางออกเดียว

เปิดข้อกฎหมายการจอดรถหน้าบ้าน สรุปบทเรียนจากคดีดัง ป้าทุบรถ ถึง แพทย์หญิงหมู่บ้านหรู หลังนักวิชาการอิสระกาง พ.ร.บ. จราจรฯ และคำวินิจฉัยศาลฎีกา ย้ำชัดถนนหน้าบ้านคือพื้นที่ส่วนกลาง การจอดรถแช่จนผู้อื่นเดือดร้อนเข้าข่ายความผิดฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญ มีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท
วันนี้ (6 ก.พ.) เพจ “วัส ติงสมิตร” นักวิชาการอิสระ ออกมาโพสต์ถึงการจอดรถหน้าบ้านตัวเองผิดกฎหมายหรือไม่ โดยระบุว่า “จอดรถหน้าบ้าน (ตัวเอง) แต่ดันผิดกฎหมาย? สรุปบทเรียนจากคดีดังที่คนมีรถต้องอ่าน!
ปัญหาโลกแตกของคนอยู่หมู่บ้านหรือตึกแถว คือการ "จอดรถขวางหน้าบ้าน" หรือการยึดถนนส่วนกลางมาเป็นที่จอดส่วนตัว จนกลายเป็นคดีความใหญ่โตมานักต่อนัก
วันนี้เรามาเจาะลึกข้อกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกาที่สรุปไว้ชัดเจนว่า "ทำแบบไหน...เสี่ยงคุกและปรับ!"
บทเรียนจาก 2 คดีดัง: สิทธิหน้าบ้านที่ไม่มีอยู่จริง?
1. เคสคุณป้าทุบรถ (หมู่บ้านเสรีวิลล่า): ชนวนเหตุจากการจอดรถขวางประตูหน้าบ้านผู้อื่นเพื่อไปตลาด ผลคือคนจอดโดนปรับฐาน "ก่อความเดือดร้อนรำคาญ" ส่วนเจ้าของบ้านแม้จะชนะคดีปิดตลาดผิดกฎหมาย แต่การทุบรถก็ทำให้มีความผิดฐานเสียทรัพย์เช่นกัน
บทเรียน: อย่าจอดขวางประตูใครแม้เพียงนาทีเดียว และอย่าแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง
2. เคสแพทย์หญิงหมู่บ้านหรู (รังสิต-คลองสอง): การจอดรถบนถนนซอยหน้าบ้านตัวเองจนเพื่อนบ้านเข้า-ออกลำบาก แม้จะเป็นหน้าบ้านเรา แต่ถนนคือ "พื้นที่ส่วนกลาง" ที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกัน การจอดแช่จนเป็นอุปสรรคถือเป็นการละเมิดสิทธิผู้อื่น
กางข้อกฎหมาย: จอดแค่ไหนถึงเรียกว่า "ผิด"?
กระทรวงยุติธรรมระบุชัดเจนว่า การจอดรถที่ถูกต้องที่สุดคือ "ต้องจอดในรั้วบ้านตนเอง" เท่านั้น! เพราะ:
พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ม.55): ห้ามจอดรถตรงปากทางเข้า-ออกของอาคารหรือทางเดินรถ
โทษ: ปรับไม่เกิน 500 บาท
ประมวลกฎหมายอาญา (ม.397): การจอดรถขวางทางจนผู้อื่นเดือดร้อน สัญจรลำบาก เข้าข่าย "รังแก ข่มเหง หรือทำให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ"
โทษ: ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
บรรทัดฐานจากศาลฎีกา (ที่ 1908/2518)
เคยมีกรณีจำเลยจอดรถขวางไม่ให้โจทก์ถอยรถออกจากซอย ศาลวินิจฉัยว่า:
•ไม่ผิดฐานกักขังหน่วงเหนี่ยว (เพราะคนยังเดินออกไปได้)
•แต่มีความผิดฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญ! แม้ซอยนั้นจะเป็นที่ดินเอกชนแต่ถ้าเปิดให้คนทั่วไปเข้า-ออกได้ ถือเป็น "สาธารณสถาน" ทันที
สรุปข้อควรระวังสำหรับเจ้าของรถและเจ้าของบ้าน
ถนนหน้าบ้านไม่ใช่ที่จอดส่วนตัว: แม้จะเป็นหน้าบ้านเราเอง แต่ถ้าทำให้คนอื่นสัญจรไม่สะดวก คุณมีสิทธิโดนแจ้งความได้
พื้นที่ส่วนกลางคือของทุกคน: ในหมู่บ้านจัดสรร ถนนคือทรัพย์สินที่ทุกคนแชร์ร่วมกัน ไม่มีใครมีสิทธิจองเป็นที่จอดรถประจำ
ทางออกที่ดีที่สุด: เจรจาด้วยเหตุผล หากไม่เป็นผลให้แจ้งนิติบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมาย
ช่วยกันรักษาสิทธิและเคารพพื้นที่ของเพื่อนบ้าน เพื่อสังคมที่น่าอยู่และไม่ต้องไปจบลงที่ศาลนะครับ!"