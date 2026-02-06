"วรกร" ฟาดเดือด! เปรียบนโยบาย ปชป. ละเอียดระดับ "ป.เอก" แขวะอีกพรรคส่งงานเหมือน "ป.3" ยื่น กกต. แค่ 2 แผ่น

วรกร จาติกวณิช โพสต์เดือดกลางเฟซบุ๊ก แฉพรรคคู่แข่งทำงานไม่ตรงปก ยื่นนโยบายต่อ กกต. เพียงไม่กี่แผ่นแต่หาเสียงเจื้อยแจ้วเกินจริง เปรียบเทียบมาตรฐานสุดต่างกับพรรคประชาธิปัตย์ที่ทำรายละเอียดละเอียดลึกซึ้งเหมือนวิทยานิพนธ์ ลั่นอย่าดูถูกประชาชนด้วยการทำนโยบายแบบทางหนีทีไล่ พร้อมจี้หยุดใช้ทหารเป็นเครื่องมือทางการเมือง
เมื่อวันที่ 5 ก.พ. วรกร จาติกวณิช ภรรยาของ นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Vorakorn Chatikavanij ประเด็นการตอบโต้กันบนเวทีดีเบตระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"เรื่องนี้ฉันคิดว่า คุณ ศภจ ไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณ อภส ต้องการจะสื่อ และ คุณ อ. ก็คงสตั๊นกับคำตอบจริง .. เรื่องราวมีอยู่ว่า ปชป. ไปยื่นนโยบายกับ กกต. ตาม กม. โดยแจกแจงรายละเอียด 4 ปี ราวกับ dissertation ป.เอก / ส่วน อีกพรรคนั้น ยื่นไปไม่กี่แผ่น เหมือน ป.3/7 ส่งงาน.. เสร็จแล้วพอขึ้นเวทีหาเสียง ก็เจื้อยแจ้วไปเรื่อยว่าจะทำโน่นทำนี่ แบบหายังไงก็ไม่เห็นมีบรรจุในนโยบายที่ยื่น กกต. ไว้ ..นั่นคือความหมายของคุณ อ. ที่อีกฝ่ายคงไม่เข้าใจ เลยได้คำตอบมาเท่ๆแบบนั้น และมันก็จะมีคนคิดว่าตอบได้ดี ขนาดคุณ อ.ยังโดนตอกหน้า ก็อวยกันไปตามประสา....ส่วนคนที่เข้าใจจะรู้ว่า นั่นไม่ใช่คำตอบ แต่เป็นเพียงทางหนีทีไล่ที่เตรียมมา ไม่ได้ถูกต้องตรงจุดที่เป็นประเด็นเลย..
เรื่องแค่นี้มันควรจะทำให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนมั้ย นี่คืองานระดับเสนอตัวมาบริหารประเทศ ส่งงานมา 2 แผ่น คงคิดว่าแค่นี้ก็โอเคแล้ว เพราะปกติไม่ต้องใช้ ..แบบนี้จะไม่เป็นการดูถูกประชาชนเกินไปหรือคะ
ถ้าสามารถพูดหาเสียงไปได้เรื่อยเปื่อยโดยไม่เป็นไร จะมีกฎให้พรรคการเมืองทำนโยบายยื่นต่อ กกต. ไปเพื่ออะไร
ถ้าใครจะเอาไปแชร์ กรุณาลงชื่อว่า นางวรกร ในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีคนหนึ่ง ที่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นเหมือนคนทั่วไป ไม่ต้องลงว่า “ภรรยากรณ์”นะคะ มันเชย
ทหารเขารบ สละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อปกปักรักษาประเทศของเรา ไม่ได้เพื่อให้ใครเอามาใช้ประโยชน์ทางการเมือง"