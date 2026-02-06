อุดรธานีเตรียมจัดใหญ่! งานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง 2569 ย้อนรอยอารยธรรม 5,000 ปี ดึงศิลปินดัง-โชว์แสงสีเสียงกระตุ้นท่องเที่ยว

จังหวัดอุดรธานีผนึกกำลังทุกภาคส่วน แถลงความพร้อมจัดงาน "เฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2569" ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์นี้ ชูอัตลักษณ์ Soft Power อารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมผ่านขบวนแห่สุดอลังการและกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ หวังยกระดับสู่เมืองหลักทางการท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 5 ก.พ. นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด, อบจ.อุดรธานี, เทศบาลตำบลบ้านเชียง และ ททท. ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงาน “เฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2569” เพื่อเชิดชูแหล่งอารยธรรมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง และลานวัฒนธรรมบ้านเชียง อำเภอหนองหาน
นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ปีนี้เน้นความแปลกใหม่และยิ่งใหญ่กว่าเดิม โดยมีกิจกรรมน่าสนใจประกอบด้วย
1.การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม - ชุด “ย้อนรอยบ้านเชียง มรดกโลกแห่งแรกของอุดรธานี” นำแสดงโดย “น้องกระเต็น” กุลปริยา ฆ้อนทอง ดีกรีรองอันดับ 1 Miss Face of Humanity 2024
2.ขบวนแห่วิถีชีวิต - พบกับขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่ 9 ขบวน ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมีวิถีชีวิตชาวบ้านเชียง”
3.ความบันเทิงจากศิลปินดัง - มินิคอนเสิร์ตจาก ศาล สานศิลป์, ป๋อมแป๋ม ไมค์ทองคำ และ รุ่ง นครพนม
4.นิทรรศการพิเศษ - พบกับนิทรรศการธีมเกษตรกรรมโบราณ เช่น “ควาย: สันหลังแห่งแผ่นดิน” และความเชื่อมโยงกับมรดกโลกใหม่อย่าง “ภูพระบาท”
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบงาน Craft สามารถร่วมกิจกรรม Workshop ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ตลอด 3 วัน อาทิ
1.การปั้นหม้อและเขียนสีลายบ้านเชียง
2.การร้อยลูกปัดและการทำผ้าบาติกลายบ้านเชียง
3.การทอผ้า มัดหมี่ จักสาน และการทำอาหารพื้นถิ่น พร้อมรับของที่ระลึกฝีมือตัวเองกลับบ้าน
นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานอุดรธานี ระบุว่างานนี้จะช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนและผลักดันให้อุดรธานีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองหลักตามนโยบายรัฐบาล ขณะที่ด้านความปลอดภัย พันตำรวจโท มานิตย์ วงษ์เส รอง ผกก.สส. สภ.หนองหาน ยืนยันความพร้อมในการระดมกำลังดูแลทั้งด้านการจราจรและความปลอดภัยของประชาชนอย่างเข้มงวดสูงสุด
จังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมย้อนรอยอารยธรรมโลกในงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง 13-15 กุมภาพันธ์ 2569 นี้