"พงศ์พรหม" เปิดโผรัฐบาลในฝัน! จัดทัพ "Dream Team" ข้ามขั้ว ภูมิใจไทย-ปชป.-ประชาชน-ไทยก้าวใหม่ กู้เศรษฐกิจไทย

"พงศ์พรหม ยามะรัต" โพสต์จัดทัพ "Dream Team" กู้ชาติก้าวข้ามความขัดแย้ง เสนอรวมพลคนเก่งจากพรรคประชาชน-ภูมิใจไทย-ปชป.-ไทยก้าวใหม่ นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีตามความเชี่ยวชาญ ชู "ศิริกัญญา-ศุภจี-กรณ์-เอกนิติ" เป็นทัพหลวงเศรษฐกิจ พร้อมส่ง "วิโรจน์" นั่งมหาดไทยทลายกำแพงคอร์รัปชัน ย้ำประชาชนต้องเลิกใช้กระแสและความสะใจในการเลือกตั้ง เพื่อรับมือวิกฤตโลกที่กำลังมาเยือน
เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Pongprom Yamarat" อดีตรองหัวหน้า พรรคกล้า และอดีตรองโฆษก พรรคสร้างอนาคตไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความเตือนให้ประชาชนใช้สติในการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยให้มองข้ามดราม่าหรือความสะใจ แต่ควรตระหนักถึงวิกฤตโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ (การสลับขั้ว), ภูมิรัฐศาสตร์ (เสี่ยงสงคราม), เทคโนโลยี (AI Disruption) และปัญหาคอร์รัปชันในไทย พร้อมเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งต่าง ๆ โดยไม่สนสังกัดพรรค เจ้าตัวชี้ว่า การรวมตัวของ "คนเก่ง" จากทั้งพรรคภูมิใจไทย, ประชาธิปัตย์, ประชาชน และไทยก้าวใหม่ คือทางออกที่จะช่วยให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤตและแก้ปัญหารากลึกอย่างคอร์รัปชันได้จริง ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"อะ เตรียมด่าผมได้ 5555
ยิ่งใกล้เลือกตั้ง ฟังนโยบายหาเสียง และประสบการณ์หลายๆคน
รวมถึงแอบถามพี่ๆน้องๆในสภา ถึงการทำงานของนักการเมืองหลายๆคน
ผมได้คำตอบ “รัฐบาล” ที่ผมอยากเห็น
การที่ผมไม่เชียร์ฝ่าย ผมว่ามันทำให้ใจผมโล่งดีมาก
จำไว้ครับ
อย่าใช้อารมณ์ และกระแสในการลงคะแนนเลือกตั้ง
อย่าเอาดราม่า ความสะใจ การเสียดสี ด่าทอ มาทำให้คุณต้องกาใคร
โลกกำลังเข้าสู่จุดวิกฤติครับ
เศรษฐกิจสลับขั้ว ที่จะก่อวิกฤติเศรษฐกิจร้ายแรงได้
Geopolitics จะทำให้เกิดความเสี่ยงสงครามรุนแรง
Ai กำลังเปลี่ยนโลกอย่างรุนแรง และรวดเร็วไปตลอดกาล
การคอร์รัปชั่นที่เป็นมะเร็งร้ายของไทย ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงยักษ์ต่ออนาคตประเทศ
ผมจึงต้องเสนอ “Dream Team กู้ และยกเศรษฐกิจไทย” ให้โตแข่งขันเวียดนามได้ ทั้งมิติของพานิชย์ และการคลัง
1. ดร.เอกนิติ พรรคภูมิใจไทย
2. พี่แต๋ม ศุภจี พรรคภูมิใจไทย
2 คนนี้เก่ง แต่ไม่พอครับ
2 คนนี้ต้องรบทั้งปัจจัยภายนอก และภายใน
ผมจึงเสนอ 3. พี่กรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ ไปพร้อมๆกับ 4. คุณศิริกัญญา พรรคประชาชน
แต่ไม่จบ
คนเก่งคนนึงที่บังเอิญกระแสพรรคไม่ดี คือ 5. ดร.คเณศ วังส์ไพจิตร หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคไทยก้าวใหม่
แกอยู่กับ EEC มานาน รู้จุดเด่น แข็ง อ่อน ครบ
นี่คือ “ทัพหลวงเศรษฐกิจ” ที่
ภูมิใจไทย + ประชาธิปัตย์ + ประชาชน + ไทยก้าวใหม่ ต้องช่วยกัน
แค่เศรษฐกิจว่าน่ากลัวแล้ว
พายุ Ai ที่กำลังมาจะเป็น disruption ขนาดยักษ์
ผมไม่เห็นพรรคไหนมีตัวเด็ด ประสบการณ์พอเท่า อ.การดี ของพรรคประชาธิปัตย์
6. อ.การดี จึงเหมาะมากกับ รมว.ดีอี ที่ต้องขยายมิติไปพัฒนาทั้งทุนมนุษย์ การวิจัย การดึงดูดการลงทุน
และปัญหายักษ์ที่เรามักไม่พูดถึง คือกระทรวงมหาดไทย ที่เป็นต้นตอการคอร์รัปชั่นทั่วราชอาณาจักร
7. คุณวิโรจน์ พรรคประชาชน คือคนที่เหมาะสมในสถานการณ์ หรือ เลวสุด ต้องให้คุณวิโรจน์ไปเป็น รมว.เกษตร ก็จะแก้เรื่องการคอร์รัปชั่น “แสนล้าน” ในวงการเกษตรบ้านเรา ที่กดหัวเกษตรกรให้ยากจน เผาเกษตรเชิงเดี่ยวกันอยู่ร่ำไปได้ดีกว่าที่เป็นอยู่
ถอดทุกอย่างทิ้ง
จะเห็นความเหมาะสมประมาณนี้ครับ
ปล.ลืมใส่ 8. อ.ยศชนัน แกคือ รมว.อว.ขั้นเทพที่สุดได้เลย"