"หมอตุลย์" ปลุกกระแสกา "ไม่เห็นชอบ" รธน.ใหม่ ชู รธน.60 เป็น "ยันต์กันผี" สกัดนักการเมืองโกง

"หมอตุลย์" เคลื่อนไหวรับศึกประชามติ 8 ก.พ. 69 ประกาศจุดยืนค้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รณรงค์ประชาชนเข้าคูหากา "ไม่เห็นชอบ" ชูรัฐธรรมนูญปี 60 คือปราการด่านสุดท้ายสกัดกั้นนักการเมืองทุจริต พร้อมแฉยับเบื้องหลังพรรคใหญ่รุมกินโต๊ะฉบับเดิม หวังปลดล็อก "มาตรฐานจริยธรรม" เพื่อทางสะดวกในการโกงกินบ้านเมือง
เมื่อวนที่ 5 ก.พ. นายแพทย์ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาและมะเร็งนรีเวชวิทยา อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีชื่อเสียงของไทย ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการลงมติแก้ไขหรือไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเจ้าตัวรณรงค์ให้ประชาชนออกไปลงคะแนน "ไม่เห็นชอบ" กับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในการออกเสียงประชามติวันที่ 8 ก.พ. 69 เพื่อรักษาประมวลจริยธรรมและกลไกการตรวจสอบเดิมไว้ปกป้องประเทศ ทั้งนี้ หมอตุลย์ ได้ระบุข้อความว่า
""ทำไมนักการเมืองแทบทุกพรรคอยากฉีก รธน. 60? พรรคส้มน่ะชัดเจนอย่างเกลียดรธน. กกต. ศาลรธน. และ"มาตรฐานจริยธรรม" มาก เพราะถูกยุบพรรค และตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปหลายหน และหลายคน นี่ก็อาจจะโดนอีก 44 คนด้วย ส่วนพรรคเพื่อแม้ว หลาน Uncle ก็ถูกถอดถอนนายกฯไป 2 คน แม้คนละบริบทแต่ก็ผิดมาตรฐานจริยธรรม กับไม่ซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ ก็ย่อมต้องการตัด รธน. มาตราที่เน้นมาตรฐานจริยธรรม ส่วนพรรคภูมิใจไทยหลายคนคงงงว่า
เอ๊ะ ทำไมอยากแก้ รธน.กับเขาด้วย จริงๆก็คงจะโดนยุบพรรคด้วย แต่มีคนไม่ทำหน้าที่ขวางไว้ และอยากตั้งบางคนเป็นรัฐมนตรี ก็ทำไม่ได้ แถมที่ตั้งไปแล้วก็ต้องรีบลาออก ไม่งั้นนายกฯหนูอาจกระเด็นออกจากเก้าอี้ก็ได้รวมความแล้ว แม้ รธน. 60 จะมีจุดต้องแก้ไขอีกหลายจุด แต่เมื่อรธน. 60 มีมาตรการตรวจสอบ ถอดถอน ตัดสิทธิ์ รุนแรง จนนักการเมืองชั่วเกลียดกลัว จนอยากฉีก รธน. 60 และร่างใหม่ ใจจะขาด เพื่อทำลายอุปสรรคในการเข้ามาโกงบ้านกินเมืองของพวกเขา
ดังนั้น 8 ก.พ. 69 ประชาชนธรรมดาอย่างเรา ไม่รู้หรอกว่าใครจะชนะเลือกตั้ง เป็นสส. เป็นนายกฯ เป็น รัฐมนตรี ถ้ายังมี รธน. 60 ไว้เป็นยันต์กันผีร้าย ใครฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม และไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ก็ต้องมีอันเป็นไปด้วยอิทธิฤทธิ์ของ รธน. 60
8 ก.พ. 69 กา " ไม่เห็นชอบ" รธน.ใหม่นะครับ เพื่อแผ่นดินไทยอยู่รอด
ตุลย์ สิทธิสมวงศ์""