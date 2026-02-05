﻿โฆษก ทบ.ยังไม่ประเมิน สหรัฐฯ เลิกแบนขายอาวุธให้กัมพูชา เผยปกติรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศอยู่แล้ว เพราะทำตัวดูน่าสงสาร

โฆษก ทบ.ยังไม่ประเมินปมสหรัฐฯ ปลดล็อกขายอาวุธกัมพูชา กระทบไทยหรือไม่ เหตุข้อมูลยังไม่พอ เผยปกติได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศอยู่แล้ว เพราะทำตัวดูน่าสงสาร ยังไม่พบมูลเหตุกัมพูชาก่อกวนสร้างสถานการณ์วันเลือกตั้ง ยันมีแผนรับมือครบ
วันที่ 5 ก.พ.พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกายกเลิกบัญชีดำขายอาวุธให้กับกัมพูชา โดยพลตรี วินธัย กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า ต้องมีข้อมูลมากกว่านี้ หากมองผิวเผินแบบนั้น อาจจะยังไม่สามารถประเมินอะไรได้ ซึ่งต้องดูเหตุผลว่าเดิมทีนั้น ทำไมถึงมีเหตุผลจำกัด โดยตนมองว่า กลไกทางต่างประเทศก็จะมีการอ่อนตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ชายแดนเราอย่างเดียว อาจจะมีมุมอื่นอีกด้วย แต่ถ้าเราดูจากอดีตที่ผ่านมา กัมพูชามักจะได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศอยู่แล้ว อาจจะเป็นเพราะกัมพูชาเป็นคนที่สื่อสารที่ทำให้ประเทศตัวเองนั้นดูน่าสงสาร ก็มีความเป็นไปได้ แต่ว่าระดับโลกจะเชื่ออย่างไรก็เป็นอีกเรื่อง
ส่วนใกล้วันเลือกตั้งฝ่ายความมั่นคงมีมาตรการอย่างไรบ้าง พลตรี วินธัย บอกว่า จากข้อมูลทางด้านการข่าวที่มีการประเมินอยู่ตลอดเวลา จนถึง ณ วันนี้ ยังไม่น่าจะเข้าเกณฑ์ ว่าฝ่ายกัมพูชาจะมีการสร้างสถานการณ์ในวันเลือกตั้ง แต่อาจจะมีเรื่องของการยั่วยุอยู่บ้าง รวมไปถึงการควบคุมกำลังพลที่ยังไม่ 100% ซึ่งกัมพูชาอ้างว่าเป็นกำลังพลใหม่ แต่ด้วยท่าทีที่ประนีประนอม เหตุผลดังกล่าวเราก็ก็พอรับฟังได้ แต่ถ้าเปลี่ยนแปลงไปจากนี้เราก็ต้องมาว่ากันอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามเรามีแผนรองรับสถานการณ์ทั้งหมด และยังไม่ได้มีการลดหย่อนอะไรไป การวางกำลังยังเท่าเดิม ยุทธโธปกรณ์ยังเหมือนเดิม เพียงแต่มีการปรับวิธีการทำงาน ถ้าหากบรรยากาศยังอยู่ในการทำงานร่วมกัน ประเทศไทยก็สามารถปฏิบัติได้ทุกกติกา แต่ต้องตรงไปตรงมากับเรา
ขณะที่การประชุม RBC ที่ฝ่ายกัมพูชามีการแทรกข้อเสนอให้กลับไปสำรวจเขตแดน เหมือนก่อนหน้าที่จะมีการสู้รบครั้งที่สองนั้น กลไก RBC ยังคงอยู่ในกรอบที่เราตกลงกันในช่วงระยะหลัง อะไรที่มากกว่านี้น่าจะเป็นอีกวาระหนึ่ง ดังนั้นขณะนี้เราต้องดำเนินตาม 11 ข้อ