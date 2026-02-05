ทศวรรษแห่งความไว้วางใจ: “สมุนไพรวังพรม” ต่อสัญญาพันธมิตร “BJC” เดินหน้าต่อยอดศักยภาพการกระจายสินค้า รับเกมผู้บริโภคยุคใหม่ปี 2569

กรุงเทพฯ - “สมุนไพรวังพรม” เดินหน้าตอกย้ำภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของแบรนด์สมุนไพรไทย ด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ต่อเนื่องกับบริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัทในเครือ BJC ในโอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งความไว้วางใจ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววัชรีภรณ์ วังพรม และ นายกณพ สุทธะพินทุ กรรมการบริหาร บริษัท สมุนไพรวังพรม จำกัด ร่วมลงนามร่วมกับ นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นางสาวธีรวรรณ ศรีสุข รองผู้จัดการใหญ่-ธุรกิจสินค้าและบริการทางการแพทย์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ณ อาคารบีเจซี เฮ้าส์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569 สะท้อนความสำเร็จจากการเติบโตร่วมกันตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ตั้งแต่การขยายการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างเป็นระบบไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งาน “ทุกเจเนอเรชัน” จนเกิดไลน์สินค้าใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา (2559 - 2568) สมุนไพรวังพรมได้เดินหน้าพัฒนาสินค้าและปรับภาพลักษณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับจากสินค้าของฝาก – ของขึ้นชื่อระดับจังหวัด สู่แบรนด์ระดับประเทศ ยึดหลัก “คุณภาพและความน่าเชื่อถือ” เป็นรากฐานสำคัญ โดยเปิดดำเนินการโรงงานใหม่ภายใต้มาตรฐานสูงสุด GMP/PICS พร้อมปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ด้วยการรุกตลาดคนรุ่นใหม่กับ “ยาดมสมุนไพร” จนกลายเป็นไอเทมยอดนิยม, การพลิกโฉม “Packaging Gen 3” ภายใต้สโลแกน แพ็คใหม่สูตรเดิมเพื่อให้เป็นที่จดจำได้ง่ายขึ้น จนมาถึงปี 2568 กับแคมเปญฉลอง 30 ปี ที่ดึง “ณเดชน์ คูกิมิยะ” เป็นพรีเซนเตอร์คนแรก ซึ่งช่วยรีเฟรชแบรนด์ให้ดูทันสมัยและเข้าถึงมหาชน (Mass Market) ได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์
นางสาววัชรีภรณ์ วังพรม กรรมการบริหาร บริษัท สมุนไพรวังพรม จำกัด กล่าวว่า “ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ความร่วมมือกับ BJC คือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ช่วยให้สมุนไพรวังพรมเติบโตและก้าวออกจากกรอบเดิม ๆ ไปสู่มือผู้บริโภคในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง เรามองว่า ‘ความไว้วางใจ’ คือหัวใจของแบรนด์ และการมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง คือแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเติบโต และในปี 2569 นี้ เราเตรียมพร้อมสำหรับก้าวต่อไปด้วยการเปิดตัวสินค้าใหม่เพื่อเติมพอร์ตสินค้ากีฬาและสุขภาพที่จะยกระดับประสบการณ์การใช้งานสมุนไพรไทยให้ตอบโจทย์ Active Lifestyle ของผู้บริโภคยุคใหม่มากขึ้น โดยยังคงยืนบนฐานคุณภาพที่ลูกค้าวางใจ ซึ่งเครือข่ายโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าที่ทรงพลังของ BJC จะเป็นกุญแจสำคัญให้สินค้าใหม่ของเรา เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ‘ทันที’ และ ‘ทั่วไทย’ อย่างแน่นอน”
ทางด้าน นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “BJC ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกพันธมิตรที่มีศักยภาพและมีความตั้งใจจริงในการส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้บริโภค สมุนไพรวังพรมเป็นแบรนด์ที่มีรากฐานแข็งแกร่งและมีการปรับตัวที่น่าจับตามองตลอดทศวรรษที่ผ่านมา เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความร่วมมือนี้ และพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการผลักดันให้สินค้าของวังพรม ทั้งสินค้าปัจจุบันและสินค้าใหม่ที่จะเกิดขึ้น ขยายการเข้าถึงและเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดในปีต่อไป”
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้า ประกอบกับศักยภาพการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่งของ BJC ส่งผลให้สมุนไพรวังพรม
มียอดขายเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากปีแรกของความร่วมมือสู่ปัจจุบันที่มียอดขายผ่านทาง BJC แล้วกว่า 2,000 ล้านบาท ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ให้ มัณฑนา มาร์เก็ตติ้ง บริษัทในเครือ BJC เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 10 นี้ จึงแสดงให้เห็นถึง “วิสัยทัศน์ร่วม” (Shared Vision) ที่ต้องการผลักดันสมุนไพรไทยให้เป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ที่เข้าถึงได้ง่ายในทุกระดับ โดยความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อยกระดับความสม่ำเสมอของการกระจายสินค้า และเสริมความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ผ่านเครือข่ายจัดจำหน่ายและบทบาท “ที่ปรึกษาธุรกิจและการตลาด” ของ BJC ที่ช่วยสนับสนุนสมุนไพรวังพรมให้เดินเกมได้เร็วขึ้น เข้าถึงช่องทางการขายใหม่ ๆ ได้กว้างขึ้น และรักษาการเติบโตอย่างมั่นคง นางสาววัชรีภรณ์ กล่าวทิ้งท้าย