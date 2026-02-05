ไดกิ้น ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “THANK YOU THAI TEAM” แสดงความยินดีและขอบคุณทัพนักกีฬาไทย ในฐานะ Gold Sponsor SEA Games 33 และ ASEAN Para Games 13

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำบทบาทผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันอากาศ ด้วยการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬา SEA Games ครั้งที่ 33 และ ASEAN Para Games ครั้งที่ 13 ในฐานะ Gold Sponsor ภายใต้พันธกิจ “Perfecting the Air” ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพอากาศที่ดี ควบคู่การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถนะของมนุษย์ในทุกมิติ สอดรับกับแนวคิด Green SEA Games และSustainable Paralympics ที่มุ่งลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)
ภายใต้แนวคิด “Breathe as One – หายใจเป็นหนึ่งเดียว” ไดกิ้นเชื่อมั่นว่า อากาศที่มีคุณภาพคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนศักยภาพของนักกีฬา และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ชมการแข่งขัน โดยตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ไดกิ้นได้มีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ของนักกีฬา รวมถึงการเชื่อมโยงพลังใจของผู้คนทั่วภูมิภาคอาเซียน
สนับสนุน “THANK YOU THAI TEAM” แสดงความขอบคุณทัพนักกีฬาไทย
ในโอกาสนี้ ไดกิ้นได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุน กิจกรรม “THANK YOU THAI TEAM” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีและขอบคุณนักกีฬาไทย สมาคมกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันสร้างผลงานอันโดดเด่นให้กับประเทศ ในการแข่งขัน SEA Games ครั้งที่ 33 และ ASEAN Para Games ครั้งที่ 13
กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 ณ อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สมาคมกีฬา นักกีฬา ผู้สนับสนุน และตัวแทนไดกิ้น นำโดย ฮุนจัง คิม ผู้จัดการฝ่ายบริหารแบรนด์องค์กรณ์ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ ประเทศไทย จำกัด โดยไดกิ้นในฐานะพันธมิตร ที่ร่วมสนับสนุนตลอดการแข่งขัน
ได้มีการมอบเครื่องฟอกอากาศให้แก่นักกีฬา 15 คน ที่มีผลงานโดดเด่น อาทิ จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ นักกีฬาไทยอายุน้อยที่สุดที่คว้าเหรียญทองซีเกมส์จากสเก็ตบอร์ด, ภูริพล บุญสอน นักกีฬากรีฑาที่ทำลายสถิติซีเกมส์และประเทศไทย และ สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบ เป็นต้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการสนับสนุนสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น เต็มไปด้วยพลังแห่งความภาคภูมิใจ เสียงปรบมือ และรอยยิ้ม สะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันวงการกีฬาไทยให้ก้าวไกลในเวทีอาเซียน
ก้าวต่อไปของไดกิ้น
ไดกิ้นขอร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขัน SEA Games ครั้งที่ 33 และ ASEAN Para Games ครั้งที่ 13 พร้อมขอบคุณประชาชนและแฟนกีฬาทุกคนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลัง Breathe as One
จากสนามกีฬา สู่ชีวิตประจำวัน ไดกิ้นยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันอากาศสะอาดที่ล้ำสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะเมื่อเราหายใจเป็นหนึ่งเดียว เราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม
บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันอากาศที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเดินหน้าเคียงข้างสังคมไทยในทุกลมหายใจแห่งความสำเร็จ