“หนูนา” แจงทีมสัตวแพทย์ปฏิบัติการช้างป่า “สีดอหูพับ” เป็นหมอที่เก่ง ยันเจ้าหน้าที่เสียใจ ชี้คำสั่งย้ายมาจากเบื้องบน

“หนูนา กัญจนา ศิลปอาชา” โพสต์ชี้แจงปมดราม่าการเสียชีวิตช้างป่า “สีดอหูพับ” ระบุทีมหมอกรมอุทยานฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญ และไม่มีใครเห็นด้วยกับการย้าย เผยเจ้าหน้าที่หน้างานถึงขั้นตะโกนให้น้องหนี แต่ไม่อาจฝืนคำสั่งเบื้องบน ย้ำทุกฝ่ายเสียใจอย่างมาก
กรณีการสูญเสียช้างป่า “สีดอหูพับ” ระหว่างขณะเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ได้เพียง 15 นาที จึงได้สร้างความสะเทือนใจ เกิดข้อกังขากับชาวบ้านและกลุ่มคนรักช้างเป็นอย่างมาก ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (5 ก.พ) เฟซบุ๊ก “NuNa Silpa-archa” ของ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หรือ หนูนา ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกมาโพสต์ข้อความ “ทราบข้อมูลมาว่า ทีมหมอของกรมอุทยานฯ ที่ไปปฎิบัติการเรื่องน้องหูพับเป็นหมอที่เก่งจริงๆ และไม่มีใครรวมทั้งเจ้าหน้าที่หน้างาน ที่จะเห็นด้วยกับการย้ายน้อง ถึงกับมีการตะโกนว่าให้หนีไป หนีไป
แต่ด้วยคำสั่งจาก เบื้องบนของกรมฯ ลงมาให้ต้องย้าย และต้องย้ายทันที เมื่อต้องย้ายทันที ข้อจำกัดจึงมีมาก เจ้าหน้าที่คนทำงานไม่มีสิทธิฝืนคำสั่ง และเมื่อเกิดเหตุ หมอพยายามช่วยเต็มที่ แต่ไม่ทันการทราบว่าทุกคนเสียใจอย่างมาก ดิฉันเห็นใจหมอและเจ้าหน้าที่หน้างาน ส่วนใครสมควรถูกตำหนิ ดิฉันว่าวิญญูชนทราบกันดีอยู่เอง ส่วนเจ้าตัวจะรู้ตัวหรือไม่ รู้สึกเสียใจเป็นหรือไม่ นั่นอีกเรื่องหนึ่ง
#ช้างป่าเป็นสมบัติของแผ่นดิน