สิงคโปร์เตรียมเนรเทศ "เอียน ฟาง" นักแสดงจีน หลังรับโทษจำคุกคดีชำเราเยาวชน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ เพิกถอนสถานะผู้พำนักถาวร นักแสดงสิงคโปร์สัญชาติจีน "เอียน ฟาง" นักโทษคดีชำเราเยาวชน พร้อมเตรียมเนรเทศทันทีหลังพ้นคุก และห้ามเข้าประเทศอีก
วันนี้ (5 ก.พ.) สื่อในประเทศสิงคโปร์รายงานว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (ICA) เปิดเผยว่า ได้เพิกถอนสถานะผู้พำนักถาวร หรือ Permanent Resident (PR) แก่นายเอียน ฟาง เหวยจี้ (Ian Fang Weijie) อดีตนักแสดง สัญชาติจีนวัย 36 ปี หลังรับโทษจำคุกในคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 16 ปี เมื่อปีที่แล้ว และจะถูกเนรเทศออกจากสิงคโปร์ทันทีที่พ้นโทษออกจากเรือนจำ พร้อมกับจะถูกห้ามไม่ให้กลับเข้าประเทศสิงคโปร์อีกด้วย
สำหรับนายเอียน ฟาง เคยเป็นนักแสดงค่ายมีเดียคอร์ปฯ สื่อยักษ์ของสิงคโปร์ ก่อนออกจากวงการเมื่อปี 2566 เพื่อเป็นครูสอนการแสดง ถูกศาลชั้นต้นของสิงคโปร์พิพากษาจำคุก 40 เดือน เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2568 หลังก่อเหตุล่อลวงลูกศิษย์การแสดงที่เป็นเยาวชนวัย 16 ปี มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งถึง 9 ครั้ง เมื่อปี 2567 รวมทั้งข้อหาขัดขวางกระบวนการยุติธรรม และข้อหาสะกดรอยตามผู้เสียหาย อย่างละหนึ่งข้อหา ก่อนที่จะเข้ามอบตัวต่อศาลเพื่อเริ่มรับโทษจำคุกเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2568