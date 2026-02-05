“หมอเจด” เตือนภัยเงียบ! หลัง “จา พนม” พบเป็นมะเร็งถุงน้ำดี ชี้มาไม่เตือน ระยะต้นแทบไม่รู้ตัว

นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โพสต์ให้ความรู้เรื่องมะเร็งถุงน้ำดี หลังมีกระแสข่าวเกี่ยวกับ “จา พนม” ที่คนใกล้ชิดเคยตรวจพบมะเร็งถุงน้ำดีระยะลุกลาม ชี้เป็นโรคที่ตรวจพบยาก แนะประชาชนอย่ามองข้ามอาการปวดชายโครงขวาและตัวเหลือง
วันนี้ (5 ก.พ.) จากกรณีที่มีการเปิดเผยว่า คนใกล้ชิดของนักแสดงแอ็กชันระดับโลก “จา พนม” เคยตรวจพบ มะเร็งถุงน้ำดีระยะที่ 3 เกือบ 4 ได้สร้างความสนใจและความกังวลในสังคม เนื่องจากเป็นโรคที่พบไม่บ่อย แต่มีความรุนแรงและมักตรวจพบในระยะลุกลาม
ล่าสุด เฟซบุ๊ก “หมอเจด” หรือ นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งถุงน้ำดี โดยระบุว่า กรณีข่าวของจา พนม ถือเป็นตัวอย่างที่สะท้อนชัดว่า มะเร็งถุงน้ำดีเป็นโรคที่มาเงียบมากในระยะแรก ผู้ป่วยจำนวนมากแทบไม่มีอาการ หรือมีเพียงอาการแน่นท้อง จุกเสียดเล็กน้อย จนเข้าใจผิดว่าเป็นนิ่วหรือโรคกระเพาะธรรมดา
นพ.เจษฎ์ ระบุว่า เมื่อผู้ป่วยเริ่มมีอาการชัดเจน เช่น ปวดชายโครงขวาเรื้อรัง ตัวเหลือง ตาเหลือง น้ำหนักลด หรืออ่อนเพลียผิดปกติ มักหมายถึงโรคเริ่มลุกลามแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่มีการเปิดเผยในกรณีของคนใกล้ชิดจา พนม ที่ตรวจพบในระยะค่อนข้างสูง
พร้อมกันนี้ยังอธิบายว่า ปัจจัยเสี่ยงสำคัญของมะเร็งถุงน้ำดี ได้แก่ นิ่วในถุงน้ำดีเรื้อรัง ถุงน้ำดีอักเสบเรื้อรัง ติ่งเนื้อในถุงน้ำดีบางชนิด อายุที่มากขึ้น โดยเฉพาะเกิน 60 ปี รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงอย่างภาวะอ้วน การสูบบุหรี่ และการบริโภคอาหารไขมันสูงเป็นเวลานาน
นพ.เจษฎ์ ย้ำว่า การตรวจคัดกรองเบื้องต้นที่สำคัญและทำได้ง่ายคือ อัลตราซาวด์ช่องท้อง ซึ่งสามารถช่วยพบความผิดปกติของถุงน้ำดีได้ตั้งแต่ระยะต้น โดยเฉพาะผู้ที่มีนิ่ว ติ่งเนื้อ หรือมีอาการปวดชายโครงขวาซ้ำ ๆ ไม่ควรปล่อยให้เป็นเรื้อรัง
ทั้งนี้ แพทย์ฝากเตือนว่า กรณีข่าวของจา พนม ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัว แต่เป็นสัญญาณเตือนให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพระบบทางเดินน้ำดีมากขึ้น เพราะมะเร็งถุงน้ำดีมักไม่ส่งสัญญาณแรงในช่วงแรก การตรวจพบเร็วอาจช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาและลดความรุนแรงของโรคได้อย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม จา พนม (Tony Jaa) ชื่อจริง พนม ยีรัมย์ เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 เป็นนักแสดง นักศิลปะการต่อสู้ และผู้กำกับชาวไทย เจ้าของชื่อเสียงระดับโลกจากภาพยนตร์แอ็กชันเรื่อง องค์บาก ซึ่งทำให้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเป็นที่รู้จักในเวทีนานาชาติ ต่อมาได้แสดงและทำงานในภาพยนตร์ฮอลลีวูดหลายเรื่อง เช่น Furious 7, xXx: Return of Xander Cage และ Monster Hunter ถือเป็นนักแสดงไทยไม่กี่คนที่ประสบความสำเร็จในระดับสากล