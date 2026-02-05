'ปฏิพล' นักเขียนดังฉะยับพรรคส้ม ปม 'หมอสุภัทร' ไล่คนระโนดพ้นหาดใหญ่ ลั่นเป็นลัทธิแห่งการแบ่งแยก?

กลายเป็นประเด็นร้อนที่คนใต้กำลังจับตา เมื่อคำปราศรัยบนเวทีเลือกตั้งลุกลามสู่การแบ่งแยกอำเภอ! กรณี 'หมอสุภัทร' ชูวาทกรรม 'คนระโนดไปอยู่ระโนด' ปลุกกระแสคนหาดใหญ่เลือกคนหาดใหญ่ จนนักเขียนชื่อดังต้องออกมาตัดพ้อด้วยความเศร้าใจ ถามหาความใจกว้างที่เคยมีมาในอดีต พร้อมตั้งคำถามถึงพรรคต้นสังกัด หรือนี่คือกลยุทธ์สร้างคะแนนบนคราบน้ำตาและความเกลียดชัง?
จากกรณีปรากฏคลิปวิดีโอการกล่าวปราศรัยของ หมอสุภัทร ผู้สมัคร ส.ส.สงขลา เขต 2 พรรคประชาชน กำลังกล่าวปราศรัยอยู่บนเวทีพร้อมกับพูดเสียงดังพร้อมออกท่าทาง ว่า “แล้วพี่น้องจะเอาคนระโนดมาเป็น ส.ส.เราเหรอ” ซึ่งเบื้องล่างหน้าเวทีปราศรัยเต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมากที่มารับฟังการกล่าวปราศรัยของหมอสุภัทร และยังพูดตะโกนเสียงดังอีกว่า “เราเอาคนหาดใหญ่เท่านั้น” กระทั่งไม่กี่วินาทีต่อมาเจ้าตัวก็ยังได้พูดตะโกนเสียงดังตามออกมาอีกว่า “คนระโนดให้ไปอยู่ระโนด” ท่ามกลางเสียงเชียร์จากบรรดาผู้คนที่เดินทางมารับฟังการปราศรัยของเขา
ล่าสุดวันนี้ (5 ก.พ.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Padipon Apinyankul” ของ นายปฏิพล อภิญญาณกุล นักเขียนชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยเป็นการตัดพ้อและวิพากษ์วิจารณ์ ปรากฏการณ์การแบ่งแยกในสังคมที่เกิดขึ้นในการเมืองท้องถิ่นของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แต่ก็ได้ให้กำลังใจคุณจูรีในฐานะคนสงขลาที่ไม่แบ่งแยกคน และมองว่าหากสังคมยังเลือกสนับสนุนคนที่สร้างความแตกแยก ประเทศชาติก็จะไร้ซึ่งความหวัง ทั้งนี้ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าคนหาดใหญ่จิตใจคับแคบแบบนี้
...
เศรษฐกิจของหาดใหญ่ เกิดจากคนต่างอำเภอ ต่างถิ่น เดินทางไปซื้อของและจับจ่ายใช้สอย มีแต่รอยยิ้มส่งมอบให้กันทั้งคนค้าขายและคนซื้อ
คนระโนด คนเทพา คนสทิงพระ ฯลฯ เข้าหาดใหญ่ต้องใช้ใบผ่านแดนหรือไม่ ?
ไม่น่าเชื่อ คนเรา #พอใส่เสื้อสีส้มปุ๊บ การแบ่งแยกคน แบ่งแยกเชื้อ แบ่งแยกชนชั้น จะลุกลามไปถึงเป็นการแบ่งแยกอำเภอ ปั๊บ
หรือสีส้ม คือ #ลัทธิแห่งการแบ่งแยก ?
ตอนน้ำท่วมหนักหาดใหญ่ เมื่อปลายพฤศจิกายน ปีที่แล้ว (2568) .. หาดใหญ่เสียชื่อเสียงมากมายจากการยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือ ในเขต 8
มีทีมงานอาสาสมัครต้าร์ เพื่อนน้องสาวลงไปช่วยด้วย ผมเห็นพฤติกรรมที่ยิงปืนแล้วรู้สึกอับอาย
แม้จะพอเข้าใจได้ว่า เขต 8 ส่วนมากเป็นกลุ่มคนที่มาจากที่อื่นเพื่อทำมาหากินในหาดใหญ่ แต่ชื่อของอำเภอเสียไปแล้ว มันไม่สามารถแยกรายละเอียดลงได้
คนใต้มีคนนับถือความเป็นคนใต้จาก หัวใจอันยิ่งใหญ่ รักใครรักจริง เกลียดใครก็เกลียดจริงยิ่งกว่ารัก ซื่อตรงหนักแน่นและไม่คิดหักหลังใคร
คนอีสานมักจะชอบคบเพื่อนคนใต้ เพราะคนอีสานเป็นคนซื่อ ส่วนคนใต้เป็นคนตรง .. ผมมีเพื่อนรักเป็นคนอีสาน
แต่พอพรรคส้มเข้ามา ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป แยกเขา แยกเรา แยกภาค แยกถิ่น ..
วาทกรรมแห่งการโกหก และความเกลียดชังถูกสร้างขึ้นซ้ำๆ ต่อเนื่องทุกวันทุกปี จนคำหรือวลีการโกหกนั้นกลายเป็นจริงในความคิด
● เพียงเพื่อหวังสร้างความเกลียดและโกรธแค้น ให้กลายเป็นคะแนนเสียง
● โดยไม่สนใจต่อการทิ้งรอยร้าวและบาดแผลในสังคม ที่ฝังอยู่ในใจอย่างเนิ่นนาน
จูรี นุ่นแก้ว ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เป็นคนอำเภอระโนด ถิ่นของข้าวทุ่งรวงทอง และลูกตาลหวานฉ่ำ ..
ตอนข้ามอำเภอจากระโนดมาช่วยน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่ ไม่มีใครไล่เขาให้กลับระโนดไป
แต่พอมาลงสมัครรับใช้ประชาชน กลับถูกไล่ให้กลับระโนด หรือ อ.ระโนดถูกแยกให้ออกจาก จ.สงขลา
ผมคนหาดใหญ่เกิดหาดใหญ่ แม่เป็นคนนครศรีฯ และเป็นคนใต้ในทุกๆ ที่ เพราะเราเป็นพี่น้องกับคนใต้ในทุกจังหวัด พอเห็นการแบ่งแยกอำเภอ แล้วเศร้าใจ ..
ผมไปนอนสุไหงโก-ลก คนโกลกก็ไม่รังเกียจ ไปนอนเบตง คนเบตงก็ไม่แบ่งแยก
คนใต้เวลาไปหากัน จะทักทายเชื้อเชิญกันว่า กินข้าวแล้วหม้าย (กินข้าวหรือยัง), เข้ามากินกาแฟก่อน, โดยไม่ไต่สวนว่า เธอมาจากอำเภอไหนห้ามกิน มาจากอำเภอไหนกินได้
หรือว่าต่อไปนี้ เพื่อนคนใต้จาก อ.นาหม่อม มาหาเพื่อนคนหาดใหญ่แล้วจะไม่ชวนกินข้าว กินกาแฟ
ขอเป็นกำลังใจให้คุณจูรี คนบ้านนอกจาก อ.ระโนด นะครับ เด็กบ้านนอกที่พยายามไต่ฝันโดยไม่บูลลี่ และหยามคนอื่น
จูรี จะชนะหรือแพ้การเลือกตั้งนั้นไม่สำคัญ
สำคัญคือ จูรี เป็นคนสงขลา ที่ไม่แบ่งแยกคนเพียงเพราะเห็นต่าง ที่ไม่แบ่งภาคและอำเภอออกจากกัน
คนที่แบ่งคน ถ้าคนยังเลือก ประเทศก็คงไร้ความหวัง"