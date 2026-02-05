BOXX MUSIC และ ARI จับมือผุดโปรเจกต์พิเศษ คลอดคอลเลกชันสะท้อนสปอร์ตไลฟ์สไตล์ที่ผสานโลกของเสียงเพลงและแฟชั่นเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

โปรเจกต์พิเศษระหว่าง BOXX MUSIC และ ARI ที่ถ่ายทอดพลังความสนุก ความคิดสร้างสรรค์ และอิสระทางดนตรี ผ่านสปอร์ตไลฟ์สไตล์ที่ผสานโลกของเสียงเพลงและแฟชั่นเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ค่ายเพลง BOXX MUSIC คอลเลกชันนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อสะท้อนตัวตนของคนรุ่นใหม่ที่เติบโตไปพร้อมเสียงดนตรี ความหลากหลาย และการเดินทางที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ โดยทุกไอเท็มถูกออกแบบมาให้สวมใส่ได้จริง มีสไตล์ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์พิเศษไปด้วยกัน
รายละเอียดสินค้า
- ARI X BOXX MUSIC 2026 RETRO JERSEY (XS-3XL) 1,690 THB (Free Personalization)
- ARI X BOXX MUSIC 2026 CREW SOCKS(FREE SIZE) 290 THB
- ARI X BOXX MUSIC 2026 BANDANA FOOTBALL 490 THB
วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้าน Ari Football ทุกสาขาและช่องทางเว็บไซต์ www.arifootballstore.com
- ARI X BOXX MUSIC 2026 RUNNING TEE (3XS-3XL) 1,290 THB (Free Running Race BIB + Personalization)
- ARI X BOXX MUSIC 2026 BANDANA RUNNING 490 THB
วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้าน Ari Running ทุกสาขา, Ari Football สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น และช่องทางออนไลน์ www.arirunningstore.com