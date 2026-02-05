หมดยุคแลกเงินสด "แอร์พอร์ตเรลลิงก์" สแกนจ่ายผ่าน QR Code ได้ทั้งไทยและเทศ

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ พญาไท-สุวรรณภูมิ เปิดระบบชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด รองรับแอปพลิเคชันทุกธนาคาร รวมทั้ง TrueMoney Wallet ส่วนชาวต่างชาติรองรับทั้ง บริการ Cross-Border Payment จาก 9 ประเทศ รวมถึง WeChat Pay, Alipay และ UnionPay ประเทศจีน
วันนี้ (5 ก.พ.) รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (พญาไท-สุวรรณภูมิ) เปิดให้บริการระบบชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการใช้บริการ โดยผู้โดยสารสามารถใช้ QR Code ชำระเงินสำหรับการซื้อเหรียญและการเติมเงินบัตรโดยสารได้โดยไม่ต้องใช้เงินสด ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา
สำหรับระบบดังกล่าวรองรับการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร (Mobile Banking App) และแอปพลิเคชันทางการเงิน จากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในประเทศไทยสามารถใช้งานผ่านโมบายล์แบงกิ้งทุกธนาคาร รวมถึงแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถใช้บริการ Cross-Border Payment จาก 9 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ฮ่องกง ลาว เกาหลีใต้ และจีน ทั้งนี้ สำหรับผู้ใช้งานจากประเทศจีน รองรับการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน WeChat Pay, Alipay และ UnionPay
อย่างไรก็ตาม การให้บริการระบบชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และไม่รองรับการชำระเงินด้วยการสแกนบัตรเครดิตโดยตรง
การเปิดให้บริการ QR Code Payment ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดการใช้เงินสดในการเดินทาง ตอกย้ำบทบาทของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ในการเป็นระบบขนส่งที่ทันสมัย รองรับผู้โดยสารทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ในกรณีที่ผู้โดยสารพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ประจำสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ทุกสถานี หรือผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของ Airport Rail Link
อนึ่ง ก่อนหน้านี้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์มีช่องทางชำระค่าโดยสาร 3 ช่องทาง ได้แก่ ซื้อเหรียญโดยสารเที่ยวเดียวด้วยเงินสด ผ่านตู้จำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ (TVM) บัตรโดยสาร Smart Pass และล่าสุดระบบ EMV Contactless ผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต