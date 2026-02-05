อย่าให้มีครั้งที่ 3! กัมพูชาอ้างกำลังพลชุดใหม่เสียวินัย ยิงลูกระเบิดใส่พลาญหินแปดก้อน ตักเตือนกำชับแล้ว

กองทัพภาคที่ 2 เผยประสานฝ่ายกัมพูชาแล้ว หลังเหตุยิงลูกระเบิด 40 มม.ตกใกล้พลาญหินแปดก้อน แจงเป็นเพราะกำลังพลชุดใหม่เพิ่งเข้ามาประจำการเสียวินัย ตักเตือนและกำชับแล้ว
ความคืบหน้ากรณีที่มีการยิงลูกระเบิดขนาด 40 มม.ตกใกล้ฐานปฏิบัติการฝ่ายไทย บริเวณพลาญหินแปดก้อน ในพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อเวลาประมาณ 10.20 น.ที่ผ่านมา โดยไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บ ซึ่งหลังเกิดเหตุฝ่ายไทยได้เตรียมรับสถานการณ์ และเตรียมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังนั้น
ล่าสุดมีรายงานจากกองทัพภาคที่ 2 ว่าได้มีการประสานไปยังผู้บังคับบัญชาของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่เพื่อให้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งทางฝ่ายกัมพูชาระบุว่าเป็นการเสียวินัยของกำลังพลชุดใหม่ที่เข้ามาประจำการในพื้นที่ และได้มีการตักเตือนและกำชับกำลังพลในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว