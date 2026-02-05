เสธ.ทบ.-เลขาธิการ กอ.รมน.ลงพื้นที่ยะลา พบประชาชน-ผู้นำชุมชน สร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยรับรอมฎอน

วันที่ 5 ก.พ. 2569 พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ลงพื้นที่จังหวัดยะลา พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชน ผู้แทนส่วนราชการ และผู้นำชุมชน บริเวณตลาดสดพิมลชัย อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ก่อนเข้าสู่ห้วงเดือนรอมฎอนอันใกล้ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่มอบหมายให้เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการ กอ.รมน.สนับสนุนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน.ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้