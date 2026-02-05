น้องเขาผิดอะไร? บัตรสนเท่ห์รังแกตำรวจชั้นผู้น้อย แค่โพสต์ภาพถอดเสื้อโชว์หุ่นลงเฟซบุ๊ก

วิจารณ์สนั่นเน็ต บุคคลนิรนามส่งบัตรสนเท่ห์ไปที่จเรตำรวจแห่งชาติร้องเรียนตำรวจชั้นผู้น้อย ยศสิบตำรวจโท เพียงเพราะโพสต์ภาพถอดเสื้อโชว์หุ่นขณะพักที่รีสอร์ตภูทับเบิก เพชรบูรณ์ แซวยับสงสัยเป็นพวกอาหวังแต่เขาไม่เล่นด้วยเลยร้องเรียนระบายแค้น
วันนี้ (5 ก.พ.) บนโซเชียลฯ แชร์ภาพจากเพจ Army Military Force โพสต์ภาพบัตรสนเท่ห์ที่สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2568 เวลา 16.00 น. และฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองบังคับการอำนวยการ จเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2568 เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร้องเรียนความประพฤติไม่เหมาะสม ระบุว่า "ขอร้องเรียนและอยากให้ตรวจสอบวินัยและความประพฤตินายสิบคนนี้ว่าประพฤติตนสมกับเป็นตำรวจหรือไม่ ตามที่ได้ส่งรูปภาพพร้อมคอมเมนต์จากเพื่อนในเฟซบุ๊กซึ่งมีทั้งตำรวจชั้นผู้น้อยและระดับผู้บังคับบัญชาออกมาคอมเมนต์และกดไลก์กันแทบทุกโพสต์ที่นายคนนี้ลง กรุณาช่วยตรวจสอบด้วย แทนที่จะห้ามปราม
เรื่องเพศสภาพเข้าใจได้ แต่อย่าลืมคุณเป็นตำรวจ กินเงินภาษีประชาชน ควรจะให้เกียรติองค์กรด้วย ภาพลักษณ์ตำรวจเป็นผู้พิทักษ์ ดูแลประชาชน ควรจะมีภาพลักษณ์ที่ดี หวังว่าคงจะมีการตรวจสอบและไม่ปล่อยผ่าน
ขอบพระคุณล่วงหน้า และขอชื่นชมตำรวจดีๆ ที่ยังหลงเหลืออยู่คู่กรมตำรวจ" แต่ไม่ระบุชื่อและนามสกุลผู้ร้องเรียน
พร้อมกันนี้ บัตรสนเท่ห์ดังกล่าวยังแนบภาพข้าราชการตำรวจนายหนึ่ง ถอดเสื้อโชว์หุ่น ท่อนล่างนุ่งผ้าขนหนู ยืนบนอ่างอาบน้ำในรีสอร์ตแห่งหนึ่งที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ และภาพแคปหน้าจอที่ระบุตัวตนว่าเป็นตำรวจยศสิบตำรวจโท ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ (ปราบปราม) สถานีตำรวจแห่งหนึ่งในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล
เฟซบุ๊กเพจ Army Military Force ระบุว่า "อะไรวะเนี่ย ภาพแค่นี้ถึงกับร้องเรียน แล้วน้องตำรวจ เขาถ่ายก็อยู่ในพื้นที่ส่วนตัว นอกเวลาราชการ หากถ่ายในโรงพักก็ว่าไปอย่าง ต่อไปทหารตำรวจไม่ต้องถอดเสื้อกันละ ตลก ตรรกะขี้ฟ้อง ใช้คำโบราณยุคพระเจ้าเหา คงเป็นกะเทยแก่รุ่นสงครามโลกละ ผิดหวังสินะ จะตอดเขา แต่เขาไม่เล่นด้วย ก็เลยร้องเรียน อิจฉาเหรอไงวะ - ปล. ผมไม่ได้ด่าเหมารวมสาวประเภทสองนะครับ" โดยมีชาวเน็ตคอมเมนต์วิจารณ์คนที่ส่งบัตรสนเท่ห์จำนวนมาก เช่น
- คืออะไรก่อน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แค่ช่วงเขาพักผ่อน ถอดเสื้อถ่ายภาพในวันเที่ยวไม่ได้เลยหรือ ต่อไปถอดถุงเท้าจะฟ้องไหม
- เดี๋ยวผมจะใส่สูทผูกเนกไทไปทะเลครับ
- เมื่อคนมันว่างงานเกิน 5555 ทรงนี้อาหวังที่เขาไม่เล่นด้วยแน่นอน
- ระเบียบสารบรรณไม่ผ่าน ปัดตกไว้ก่อนครับ
- ผิดที่หล่ออย่างเดียวจริง ปล. เรื่องภาษี น้องตำรวจก็จ่ายภาษีเหมือนกันนะคะ
- จริงค่ะ ทุกคนย่อมมีพื้นที่ส่วนตัว ไม่ได้ทำในที่ทำงานสักหน่อย
- สนับสนุนให้ตำรวจน้อยๆ ทุกนายถอดเสื้อลงเฟซบุ๊ก อย่างน้อยก็ทำให้ป้ามีกำลังใจในการทำงาน
- อยากจะเล่นเขา ได้เขา เขาไม่เล่นด้วยไง
- การเป็นตำรวจไม่ได้เป็น 24 ชั่วโมงนะครับ มีพักเวร ออกเวร ลาพักผ่อน ลากิจ นี่คือเรื่องส่วนตัวเขาคุณเป็นใครมีสิทธิ์อะไรไปร้องเรียนเขา
- รูปนี้ผิดตรงไหนคะ เขาไปเที่ยวเนอะ
- อยากได้ท่อ PVC (หมายถึงของสงวน) เขาแล้วคงจะโดนปฏิเสธเลยร้องเรียน โธ่ๆๆๆๆๆ คนร้องเรียนชีวิตเจ้านี้ช่างน่ารันทดจริงๆ (ขอบพระคุณล่วงหน้า และขอชื่นชมตำรวจดีๆ ที่ยังหลงเหลืออยู่คู่กรมตำรวจ) ว่างๆ ไม่รู้จะทำอะไรเอาเวลาที่ไปนั่งดูภาพเขาคนกดไลก์เขา หานั่งสมาธิใต้ต้นมะพร้าวดีกว่า อย่าเอาเวลาไปเ...อก บอดี้ชาวบ้านเขาเลย
ด้านเฟซบุ๊ก "ผู้พันโหด ณ เดนตาย" เพจที่มีชื่อเสียงเรื่องมีมล้อเลียนทหารตำรวจ (เช่นคำว่า บกโยธิน) โพสต์ข้อความระบุว่า "อาหวัง aka. กะเทยเฒ่า เมื่อแข่น้อยไม่เล่นด้วย ก็ร้องเรียนไปที่ “กรมตำรวจ” ว่าการถอดเสื้อโชว์ร่างกายไม่เหมาะสม" ซึ่งมีชาวเน็ตโพสต์คอมเมนต์อย่างตลกขบขัน เช่น
- เห็นข่าวแล้วแบบอิหยังวะ
- คนถ่ายโชว์เขาก็เลือกไหม
- กะเทยอย่าเรียกร้องความสนใจมากนะคะ มันตลก55555555
- ประมาณว่า เมื่อมึงไม่สนใจกู กูก็จะแกล้งมึง 555
ส่วนเพจที่ชื่อว่า "หมูหิว" โพสต์ข้อความระบุว่า "ดรามา!! ร้องเรียนวินัยตำรวจ นายตำรวจถอดเสื้อถ่ายรูป เหมาะสมหรือไม่? ตำรวจกินภาษีประชาชน ควรภาพลักษณ์ดี //คิดว่าเรื่องนี้ควรร้องเรียนมั้ย//" โดยมีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็น เช่น
- ความคิดส่วนตัว คิดต่างได้ ตำรวจไม่ปฏิบัติหน้าที่ก็ประชาชนคนหนึ่ง ไม่ได้แต่งเครื่องแบบครึ่งท่อนแล้วเปลือยท่อนบน วินัยตำรวจไม่ได้เขียนไว้ ว่านอกเวลางานคุณต้องอย่างโน้นอย่างนั้น
- ภาพลักษณ์มันกินไม่ได้ ตำรวจก็คน ควรไปจับผิดกันที่ตำรวจเทาจะดีกว่า
- เวลาส่วนตัว กูงง ไปยุ่งกับชีวิตเขา 24 ชั่วโมง ถ้าเขาไปทำไม่ดีก็ว่าไปอย่าง ให้เขาใส่ชุดตำรวจนอนเลยไหมล่ะ
- จะร้องเรียนเขาทำไมเขาไม่ได้แก้ผ้า ตำรวจคนเหมือนกัน สมองไปหมดแล้ว อะไรก็จะร้องเรียน
- นอกเวลาราชการก็คือประชาชนคนหนึ่ง อย่าคิดมาก ตามภาพไม่ได้มีอะไรเสียหาย เหมือนการถ่ายแบบแฟชั่นของวัยรุ่น การร้องเรียนจะต้องลงชื่อจริง มีตัวตน กรณีนี้เขาเรียกว่าบัตรสนเท่ห์ ไม่มีประเด็น เหตุเพราะภาพที่ร้องเรียนไม่ได้เสียหาย
- ถ่ายรูปไม่ใส่เสื้อแปลกตรงไหน
- เขาถอดในพื้นที่ส่วนตัวเขาไหม ไม่ได้ถอดอยู่บนโรงพักหรือถอดเดินข้างถนน
- ใจคอจะให้อยู่ในเครื่องแบบ 24 ชั่วโมง ว่างั้น
- ตำรวจที่น่าละอายคือตำรวจโกงกิน เลือกปฏิบัติ ไม่ใช่ตำรวจที่ถอดเสื้อ คือ ฮัลโหล ตรรกะอะไรมาคิด จะถอดเสื้อมันเรื่องส่วนตัวสิทธิของเขา ไม่ได้ไปทำอนาจาร ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านจ้า
- ตราบใดที่ตำรวจยังเป็นคนอยู่ เรื่องส่วนตัวของเขา ถ้าเขาใส่เครื่องแบบก็ว่าตามระเบียบ ป้าอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเลย เข้าวัดปฏิบัติธรรมค่ะ
- โอ๊ย เขาไปเที่ยวน้อ บ่ได้เป็นคนบ้า จะทำอะไรไม่ได้เลยรึไง คนโพสต์ก็ควรไปรับยาเด้อ
- เจตนากลั่นแกล้ง แถมไม่กล้าลงชื่อนามสกุลอีก ชัดเจนเลย ยุติเรื่อง