"กันตวรรณ" ออกโรงป้อง "จูรี" ซัดหมอพรรคส้มขาดภาวะผู้นำ หลังลั่นวาจา "คนระโนดต้องไปอยู่ระโนด"

หลังปรากฏคลิปวิดีโอ “หมอสุภัทร” ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน ปราศรัยดุเดือดลั่นวาทกรรม “คนระโนดให้ไปอยู่ระโนด” โจมตีคู่แข่งอย่าง “จูรี นุ่มแก้ว” ว่าไม่ใช่คนพื้นที่หาดใหญ่ ด้าน “กันตวรรณ ตันเถียร” จากพรรคประชาธิปัตย์ ออกโรงตอบโต้ทันควัน ซัดกลับเป็นการสร้างความแตกแยกและขาดภาวะผู้นำ พร้อมยกตัวอย่างพรรคส้มเองก็เคยส่งคนข้ามเขต ชี้จุดยืนผู้แทนราษฎรควรวัดกันที่ความตั้งใจและจิตวิญญาณการรับใช้ประชาชนมากกว่าถิ่นกำเนิด เชื่อคนหาดใหญ่มองเห็นคุณภาพของ “เพชรแท้” และจะไม่ปล่อยให้หลุดมือ
จากกรณี ปรากฎคลิปวิดีโอการกล่าวปราศัยของ หมอสุภัทร ผู้สมัคร สส.สงขลา เขต 2 พรรคประชาชน กำลังกล่าวปราศรัยอยู่บนเวทีพร้อมกับพูดเสียงดังว่า พร้อมออกท่าทาง “แล้วพี่น้องจะเอาคนระโนดมาเป็น สส. เราเหรอ” ซึ่งเบื้องล่างหน้าเวทีปราศัยเต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมากที่มารับฟังการกล่าวปราศัยของ หมอสุภัทร และยังพูดตะโกนเสียงดังอีกว่า “เราเอาคนหาดใหญ่เท่านั้น” กระทั่งไม่กี่วินาทีต่อมาเจ้าตัวก็ยังได้พูดตะโกนเสียงดังตามออกมาอีกว่า “คนระโนดให้ไปอยู่ระโนด” ท่ามกลางเสียงเชียร์จากบรรดาผู้คนที่เดินทางมารับฟังการปราศรัยของเขา
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 4 ก.พ. นางกันตวรรณ ตันเถียร (กุลจรรยาวิวัฒน์) ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เบอร์ 27 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ปกป้องจูรีจากวาทกรรมแบ่งแยกพื้นที่ โดยเน้นย้ำว่าผู้แทนควรวัดกันที่ความตั้งใจและการทำงานเพื่อประชาชนมากกว่าคนบ้านไหน ทั้งนี้เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"พี่น้องเห้อ!!! ใครได้ฟังคลิปหมอ ผู้สมัครพรรคส้มแหลงถึง จูรีบ้าง
เค้าบอกว่า คนระโนดให้ไปอยู่ระโนด !!! จะมาเป็นผู้แทนหาดใหญ่ ไง
พี่น้องฟังแล้ว รู้สึกไง ไหนบอกกันทีซิ !!!!!
•คนหาดใหญ่ จะเลือกผู้นำ ผู้แทน แบบนี้เหรอ !!!
•แค่จุดเริ่มต้น… ก็เห็นถึงภาวะผู้นำ
แค่เริ่มต้น .. ก็เริ่มสร้างความแตกแยก
•ปี2562 พรรคส้มก็ส่งคนท้ายเหมืองเขต2 พังงา ไปลงสมัคร สส เขต1 พังงา นะคะ หมอลองกลับไปถามในพรรคมั๊ย???? และไม่มีผู้สมัครคนใดในพังงา ขึ้นปราศรัยไล่คนของพรรคส้มกลับไปเขต2 เหมือน ที่หมอกำลังทำกับจูรี
•เราเป็นคนตะกั่วป่าเขต2 และเราไปลงส.ส. ครั้งแรก ที่เขต1 และคนพังงา เขต1 ก็เป็นคนใจกว้าง เปิดใจ ดูความตั้งใจและการทำงานของเรา และเลือกเรา มาหลายครั้ง
•เราเชื่อว่า คนหาดใหญ่เลือกจูรี เพราะเธอคือจูรี
•เลือกเธอ เพราะ การทำงานของเธอ
•เลือกเธอ ที่เธอไม่แบ่งแยกว่า คนที่เธอช่วยคือใคร และอยู่เขตไหน จังหวัดไหน
เธอคนระโนดแต่เธอกระโดดมาช่วยคนหาดใหญ่ทั้งตัวและหัวใจ
•คนพังงาบ้านเรา ไปติดน้ำท่วมที่ หาดใหญ่ เธอก็ช่วยประสานดูแล
นี้แหละ คือความเป็นผู้นำ ผู้นำที่ไม่มองข้ามปัญหา คือ ผู้แทน ที่มีจิตวิญญาณรับใช้ประชาชน ร่างทรงชาวบ้านที่แท้จริง
•ขอให้เธอฝ่าใบเทาและฝ่าวิชามารได้สำเร็จ เข้าสู่สภาอย่าง สง่างาม ตามความตั้งใจของเธอ “การเมืองสุจริต ”
• เราเชื่อว่า คนหาดใหญ่มองเห็นเพชรแท้ที่อยู่ในมือของเค้า และไม่ปล่อยเพชรเม็ดนี้ให้หลุดมือ คนบ้านเรายังถามถึงแต่เธอ คนบ้านเรายังหวังเหวิดเธอ อยากได้เธอเป็นผู้แทน แล้วคนบ้านเธอจะมองไม่เห็นได้ไง
•เราเชื่อว่า เราจะเห็น จูรี ทำหน้าที่ในสภาเป็นปากเป็นเสียงให้ พี่น้องหาดใหญ่ และ เธอจะไม่เป็นเพียงเพชรเม็ดงามของคนหาดใหญ่
แต่เธอจะเป็นเพชรเม็ดงามให้คนใต้
และพรรคประชาธิปัตย์
สู้นะเธอ #จูรีนุ่มแก้ว …!!!
เรารักที่เธอเป็นเธอ"