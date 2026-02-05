ททท. เปิดงาน “Amazing MuayThai Festival 2026” ถ่ายทอดอัตลักษณ์มวยไทยด้วยประสบการณ์สุดพิเศษ ตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้าน Sport Tourism ระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองทัพบก การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และสภามวยโลกมวยไทย (WBC) เปิดงาน“Amazing MuayThai Festival 2026” โดยมี นายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางอภิญญา เอี่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ พลเอก จินตมัย ชีกว้าง ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยงานจัดขึ้นวันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของมวยไทย สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักท่องเที่ยวคุณภาพที่ชื่นชอบกีฬามวยจากทั่วโลก พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้าน Sport Tourism ระดับนานาชาติ
นายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า มวยไทยถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรรมอันทรงคุณค่า เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์การต่อสู้ที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน และได้ถูกนำมาต่อยอดสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ผ่านการจัดงาน Amazing Muay Thai Festival 2026 ในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด “Ultimate Muay Thai Experience” เพื่อส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษ โดยการนำกีฬามวยไทยมาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านอีเวนต์ให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น และเลือกจุดหมายในการจัดงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว มีสนามฝึกและค่ายมวยที่หลากหลาย โดยเฉพาะในอำเภอหัวหิน ซึ่งเหมาะทั้งการฝึกจริงและการเรียนมวยไทยสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ ทั้งนี้ ททท. หวังว่างาน Amazing Muay Thai Festival 2026 จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกีฬามวยจากทั่วโลก พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้าน Sport Tourism ระดับนานาชาติ
งาน “Amazing MuayThai Festival 2026” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเต็มความตระการตาด้วยไฮไลต์กิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย การแข่งขันชกมวยไทย นิทรรศการเกี่ยวกับลำดับขั้นมงคลของนักมวยไทย การสาธิตและฝึกสอนมวยไทยโบราณสี่สาย ได้แก่ มวยไชยา มวยโคราช มวยท่าเสา และมวยลพบุรี การทดสอบพละกำลังด้วยวิธีการซ้อมแบบมวยไทย อาทิ การเตะต้นกล้วย การชกมะนาว นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสาธิตหัตถศิลป์ไทย ทั้งการสักยันต์และการเขียนยันต์ สาธิตการละเล่นของไทยที่เกี่ยวกับมวย อาทิ มวยตับจาก มวยทะเล สนุกสนานกับตู้เกมส์เพิ่มทักษะมวยไทย การออกร้านอุปกรณ์มวย คอร์สเรียนมวยไทย และเดินเล่น ช้อป ชิม ชิล กับการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าของดีของเด่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่จะมาสร้างช่วงเวลาแห่งความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 : ไรอัล ไมค์ทองคำ, ฟอร์ม ไมค์ทองคำ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 : กอล์ฟ F.HERO, ปราง ปรางทิพย์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 : ต้า มิสเตอร์ทีม, วงพัทลุง และ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 : อู๋ ธรรพ์ณธร, แจ๊ส JSPKK
นอกจากนี้ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับ “วันมวยไทย” ผู้ร่วมงานจะได้พบกับไฮไลต์สำคัญของการจัดงาน ได้แก่ พิธีบวงสรวงบูรพมหากษัตริย์ 7 พระองค์และพระเจ้าเสือ องค์พระบิดาแห่งมวยไทย พิธีครอบครู (สวมมงคล) โดยปรมาจารย์ครูมวยไทย พร้อมชมการแสดงชุด “ลั่นกลองเกริกฟ้า ประกาศศักดา ภูมิปัญญามวยไทย” โดยใช้นักแสดงกว่า 1,500 คน ประกอบแสง สี เสียง ปิดท้ายความอลังการด้วยการแสดงพลุ สุดยิ่งใหญ่และตระการตา พร้อมกันนี้ยังร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page : Amazing Thailand หรือ Facebook page : Thailand Festival หรือ Facebook page : World wai kru muay thai หรือ โทร.1672 Travel buddy