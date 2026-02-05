สุดเศร้า!! เปิดภาพเซตสุดท้าย “พลายสีดอหูพับ”ก่อนกลับดาวช้าง

เพจ “ลุงเกรียง หมีแบกกล้อง“ เผยภาพเซตสุดท้าย ”พลายสีดอหูพับ“ ก่อนเสียชีวิต ด้านชาวเน็ตจี้ทบทวนวิธีการจัดการช้างป่าใหม่เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียซ้ำอีกครั้ง
จากกรณี กรมอุทยานฯ ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจการสูญเสีย พลายสีดอหูพับ ระหว่างปฏิบัติการเคลื่อนย้ายจาก จ.ขอนแก่นคืนสู่ป่าภูหลวง "พลายสีดอหูพับ" เกิดอาการชักเสียชีวิต กรมอุทยานฯ ยืนยันปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
อย่างไรก็ตาม เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ หลายคนเรียกร้องให้กรมอุทยานฯ แสดงความรับผิดชอบพร้อมทบทวนวิธีการจัดการช้างป่าใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียซ้ำอีกในอนาคต
ล่าสุด วันนี้ (5 ก.พ.) เพจ “ลุงเกรียง หมีแบกกล้อง“ เผยภาพเซตสุดท้าย ”พลายสีดอหูพับ“ ก่อนเสียชีวิต พร้อมระบุข้อความว่า “นึกว่าเป็นแค่ฝันร้าย ภาพเซตสุดท้าย ของสีดอหูพับ หลายคนมีภาพจำดี ๆ บางคนมีเรื่องราวแย่ ๆ กับช้างตัวนี้ ขอให้ต่างอโหสิให้กันนะครับ
ผมเองคงจะต้องอัดภาพเก็บไว้ก่อน เพราะเจ้าพับทำให้ผมมีเพื่อนเยอะมากมีคนใจดีหลายคนคอยช่วย เเละผมก็เชื่อว่ามีหลายคนที่รู้จักช้างตัวนี้เพราะผม จะหาเวลาทำบุญให้นะ เพราะชีวิตเราเคยได้มามีส่วนเกี่ยวข้องกันแล้ว เดินทางปลอดภัยเด้อบักหล่า...."