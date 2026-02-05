กยศ.ผนึกกำลัง ธนาคารจิตอาสา เปิดแพลตฟอร์มงานอาสาให้นักเรียนนักศึกษาสะสมชั่วโมงกู้ยืมผ่านประสบการณ์จริง

กยศ.จับมือธนาคารจิตอาสา และ สสส.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนางานจิตสาธารณะรูปแบบใหม่ เปิดทางให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินสามารถเลือกทำกิจกรรมอาสาที่ตรงใจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมนับเป็นชั่วโมงจิตสาธารณะตามระเบียบกองทุนฯ มุ่งปั้นคนรุ่นใหม่ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่เข้าใจสังคมและมีสุขภาวะทางปัญญาอย่างยั่งยืน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับธนาคารจิตอาสา โดยการสนับสนุนของ สสส.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการดำเนินงานจิตสาธารณะ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินสามารถเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะได้อย่างหลากหลาย โดยมี ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ นายธีระพล เต็มอุดม ผู้อำนวยการธนาคารจิตอาสา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
นางญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สำนัก 11) สสส. กล่าวว่า “พันธกิจหลักของ สสส.คือ การสร้างเสริมสุขภาพและสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน โดยมองสุขภาพอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ กาย จิต สังคม และปัญญา โดยปัญญาในที่นี้มิใช่ความเก่ง หรือความฉลาด แต่คือการมีสุขภาวะทางปัญญา ซึ่งความสามารถในการเข้าใจตนเอง เข้าใจชีวิต เห็นความเชื่อมโยงระหว่างตนเอง ผู้อื่น สังคม และโลก อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ทั้งนี้ กระบวนการจิตอาสานับเป็นหนึ่งในประสบการณ์ตรงที่ทรงพลังที่สุดในการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาของตนเอง เพราะไม่ใช่เพียงการลงมือทำเพื่อผู้อื่น แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้ลงมือทำได้ย้อนกลับมาทบทวน ขัดเกลา และเติบโตจากภายใน นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการที่หล่อเลี้ยงหัวใจของผู้ให้ ให้ได้เรียนรู้ เติบโต และสัมผัสกับความสุขที่ลึกซึ้ง และยั่งยืน การทำงานร่วมกันระหว่าง กยศ.กับธนาคารจิตอาสาในวันนี้จะช่วย 1. เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เลือกทำจิตอาสาที่ตรงกับความสนใจและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ 2. เติมเต็มกระบวนการเรียนรู้ ให้ได้ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบถึงความหมายของชีวิตผ่านการลงมือทำและการเกื้อกูล 3. หล่อหลอมให้เติบโตเป็นพลเมืองที่เข้าใจสังคมอย่างลึกซึ้ง มีความเห็นอกเห็นใจ พร้อมแบ่งปันและคืนสิ่งดีงามกลับสู่สังคม”
นายธีระพล เต็มอุดม ผู้อำนวยการธนาคารจิตอาสา กล่าวว่า “ธนาคารจิตอาสาได้เปิดให้บริการ JitArsaBank.com เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงผู้ค้นหางานอาสาตามความสนใจ กับองค์กรภาคสังคมที่เปิดรับอาสาสมัคร พร้อมทั้งเก็บประวัติการทำงานอาสาและการใช้เวลาให้เวลากับสังคมอีกด้วย ธนาคารจิตอาสา มีอาสาสมัครใช้บริการไปแล้ว 167,517 คน มีงานอาสาที่จัดไปแล้ว 7,519 งาน ปีที่ผ่านมา มีสมาชิกอาสาสมัครได้ทำงานอาสาไปถึง 6,561 ราย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารจิตอาสาให้ความสำคัญกับกระบวนการในการทำงานที่นอกจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว ยังเป็นกระบวนการพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน ธนาคารจิตอาสามีการเรียนรู้และอบรมให้กับภาคีเครือข่ายและอาสาสมัคร ความร่วมมือกันในครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งกำลังเผชิญหน้ากับความกดดันทางจิตใจในหลายๆ ด้าน จะได้มองเห็นงานจิตอาสาในมิติใหม่ๆ มองเห็นและเข้าถึงโอกาสของการพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการทำงานจิตอาสา ขณะเดียวกัน สังคมก็จะได้มองเห็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคมไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน”
ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “ขณะนี้ กยศ.ได้ร่วมกับธนาคารจิตอาสา เดินหน้าส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงิน กยศ. รวมถึงสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตสาธารณะ ผ่านเครือข่ายกิจกรรมเพื่อสังคมทั่วประเทศ โดยมีภาคีเครือข่ายของธนาคารจิตอาสาซึ่งเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงองค์กรอาสาภาคสังคม มูลนิธิ และกลุ่มอาสาอิสระต่างๆ ที่มุ่งทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ “ลงมือทำจริง” เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับธนาคารจิตอาสาสามารถนับเป็นชั่วโมงจิตสาธารณะได้ตามหลักเกณฑ์ของ กยศ. ซึ่งกำหนดให้การทำกิจกรรมจิตสาธารณะ 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา เป็นหนึ่งในเกณฑ์คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา โดยที่ผ่านมาผู้กู้ยืมเงินและสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง”
สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจ ต้องการค้นหางานอาสา และเข้าถึงประสบการณ์ตรงของการพัฒนาตนเอง สามารถเข้าไปเลือกค้นหางานอาสาที่ต้องการได้ที่ JitArsaBank.com โดยความร่วมมือระหว่าง กยศ.กับธนาคารจิตอาสาในครั้งนี้มุ่งพัฒนาให้เยาวชนเติบโตอย่างรอบด้านไม่เพียงด้านการศึกษาและอาชีพ แต่ยังรวมถึงการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีจิตสำนึกต่อสังคม และพร้อมร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน