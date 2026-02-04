ถก RBC ที่ตราดล่ม เขมรยัดประเด็นเขตแดน นอกกรอบถ้อยแถลงร่วม

การประชุม RBC ไทย–กัมพูชา สมัยพิเศษ ที่บ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ยังไม่บรรลุผล หลังฝ่ายกัมพูชาเสนอประเทศเรื่องเขตแดน ซึ่งอยู่นอกกรอบถ้อยแถลงร่วม GBC เมื่อปลายปี 68
พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ รายงานความคืบหน้าของการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย–กัมพูชา สมัยพิเศษ (Special Regional Border Committee: RBC) ครั้งที่ 1 ด้านกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และภูมิภาคทหารที่ 3 ของกัมพูชา ซึ่งจัดขึ้น ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 3–5 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วม และยุติการประชุมลงในช่วงบ่ายของวันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2569) โดยยังไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้
เจตนาของการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้กรอบของถ้อยแถลงร่วมจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาช่องทางการสื่อสาร ลดความตึงเครียดในพื้นที่ และธำรงไว้ซึ่งการหยุดยิงอย่างยั่งยืน เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดน ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้มีคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (ASEAN Observer Team: AOT) จากทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการหารือ ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอแนวทางและประเด็นบางประการที่สะท้อนเจตนาเกี่ยวกับประเด็นเขตแดน ซึ่งฝ่ายไทยยืนยันและแจ้งว่าข้อเสนอดังกล่าวอยู่นอกเหนือกรอบวัตถุประสงค์ของการประชุม RBC และไม่สอดคล้องกับสาระสำคัญของถ้อยแถลงร่วมจากการประชุม GBC เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ส่งผลให้ไม่สามารถหาฉันทามติในประเด็นดังกล่าวได้
ฝ่ายไทยได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินการหารือด้วยความสุจริตใจ แสดงความยืดหยุ่นภายใต้กรอบข้อตกลงที่มีอยู่ และเสนอแนวทางเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้การประชุมสามารถเดินหน้าสู่การบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ รวมทั้งยึดมั่นหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี การเคารพข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว และการคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี เมื่อไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันภายใต้กรอบดังกล่าวได้ การประชุมจึงไม่อาจดำเนินต่อไปได้
ทั้งนี้ ฝ่ายไทยยังคงยืนยันจุดยืนในการยึดมั่นกรอบข้อตกลงและกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ พร้อมทั้งเปิดกว้างสำหรับการหารือจากฝ่ายกัมพูชาในโอกาสต่อไป ภายใต้เงื่อนไขของการเคารพและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสันติภาพ ความสงบสุข และความมั่นคงตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ