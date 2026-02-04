จี้สอบด่วน! ผู้ประกันตนแฉยอด ‘เงินสมทบรัฐบาล’ ขึ้น 0.00 บาทหลายปี ทั้งที่นายจ้าง-ลูกจ้างส่งครบ

หลังแอปพลิเคชันประกันสังคมโฉมใหม่ SSO+ เปิดตัวด้วยเสียงวิจารณ์ยับจากทั้ง "หนุ่ย แบไต๋" และผู้ใช้งาน ล่าสุดเพจ Drama-addict แฉซ้ำเคสผู้ประกันตนพบความผิดปกติขั้นรุนแรงในยอดเงินสมทบชราภาพ โดยในช่อง "เงินสมทบรัฐบาล" กลับมียอดเป็น 0.00 บาท ต่อเนื่องนานหลายปี ทั้งที่ผู้ประกันตนและนายจ้างนำส่งเงินตามปกติ สร้างความตระหนกถึงความมั่นคงในวัยเกษียณว่าแท้จริงแล้วรัฐค้างจ่ายเงิน หรือเป็นความผิดพลาดของระบบกันแน่
จากกรณีที่สำนักงานประกันสังคมกลับมาเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน SSO+ หลังปิดระบบครั้งใหญ่เพื่อปรับปรุงเป็นระยะเวลานานถึง 11 วัน ส่งผลให้ผู้ประกันตนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงบริการและการเบิกจ่ายสิทธิในช่วงเวลาดังกล่าว
ต่อมา “หนุ่ย แบไต๋” รีวิวผลทดสอบแอปประกันสังคม SSO+ ที่กลับมาเปิดใช้งานหลังปิดปรับปรุงระบบยาว 11 วัน สร้างความผิดหวังให้ผู้ใช้งาน เมื่อพบระบบล่าช้า ข้อมูลสิทธิไม่แสดงผล และฟีเจอร์คำนวณบำนาญขึ้นตัวเลขติดลบ จนถูกมองเป็น “ตลกร้าย” ของโครงการดิจิทัลมูลค่าหลายร้อยล้านบาท
ล่าสุด วันนี้ (4 ก.พ.) เพจ "Drama-addict" ออกมาเปิดเผยเรื่องน่าตกใจในกลุ่มผู้ประกันตน มีผู้ประกันตนรายหนึ่งได้ร้องเรียนพร้อมหลักฐานภาพถ่ายรายการเงินสมทบชราภาพรายปี โดยในภาพแสดงให้เห็นรายละเอียดเงินสมทบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ซึ่งพบว่าในช่อง "เงินสมทบรัฐบาล" มีรายการเป็นจำนวน 0.00 บาท ติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี ขณะที่ช่องเงินสมทบของผู้ประกันตนและนายจ้างกลับมีการหักและนำส่งตามปกติทุกเดือน
ผู้ร้องเรียนระบุว่า "รัฐบาลมีชื่อระบุว่าจะช่วยสะสมเงินสมทบให้ แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นกลับพบว่าไม่ได้มีการสะสมให้ทุกเดือน หรือบางปีหายไปทั้งปี" ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงหน้าเดียว แต่จากการตรวจสอบย้อนหลังพบว่าเป็นเหมือนกันหลายหน้า ทำให้ยอดเงินสะสมรวมที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุลดน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็น
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคม รัฐบาลจะมีหน้าที่ร่วมจ่ายเงินสมทบในสัดส่วนที่กำหนดเพื่อเข้ากองทุนต่างๆ รวมถึงกรณีชราภาพ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติมักพบข้อถกเถียงเรื่องการค้างจ่ายเงินสมทบของภาครัฐ หรือการจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้า