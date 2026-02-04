ไม่เจอหลักฐานคือหมานะ!” ‘ซีเค เจิง’ ฟาดกลับเพจขุดข่าวฉาวคดีอเมริกา ท้ายิ่งกว่ายินดีเข้าพบ กกต. ปมซื้อเสียง

ซีเค เจิง CEO Fastwork ออกโรงฟาดกลับ หลังโดนเพจดังขุดข่าวฉาวอ้างมีคดีอาญา-ลวนลาม-โกงเงินหนีจากอเมริกา เจ้าตัวท้าช่วยกันขุดหลักฐานให้เต็มที่ ยันบริสุทธิ์ใจ พร้อมเผยความคืบหน้าปม "ยายรับเงินซื้อเสียง" ล่าสุดต่อสายคุย กกต. แล้ว ลั่น "โคตรยินดี" ให้ความร่วมมือปราบทุจริตเลือกตั้ง แม้ตอนนี้จะต้องเร่งง้อคุณยายที่กำลังโกรธจัดก็ตาม
จากกรณี ก่อนหน้านี้เพจ "CK Cheong, CPA" ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Fastwork แพลตฟอร์มรวมฟรีแลนซ์ ได้โพสต์ข้อความคุณยายของตนเองรับเงินซื้อเสียงจำนวน 2 พันบาท ด้านเพจ "จักรวาลด้อมส้ม" ได้เข้ามาแนะนำว่าให้พาคุณยายไปแจ้งความตำรวจและ กกต.เพื่อดำเนินคดีซื้อเสียงเป็นตัวอย่างให้สังคม เพราะมีทั้งพยาน หลักฐานครบ ต่อมาพบว่าเจ้าตัวได้ลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไป
ต่อมามีรายงายว่า นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้สั่งการให้สำนักงาน กกต.เรียก นายซีเค เจิง (CK Cheong) ผู้บริหารบริษัท ฟาสต์เวิร์ค (Fastwork) แพลตฟอร์มจัดหาฟรีแลนซ์ออนไลน์ในไทย และอินฟลูเอนเซอร์ดานการลงทุนในกลุ่มคนรุ่นใหม่ มาสอบสวน กรณีโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก อ้างว่า ยายของตนเองรับเงินซื้อเสียงจากพรรค xxx เป็นเงิน 2,000 บาท
ล่าสุด วันนี้ (4 ก.พ.) เพจ "CK Cheong, CPA" ได้ออกมาโพสต์ข้อความปฏิเสธข่าวฉาวและพร้อมให้ข้อมูล กกต. ปมปราบซื้อเสียง โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ผมตกใจมากวันสองวันที่ผ่านมานี้ หลายคนหลายเพจกล่าวหาผมว่า ผมมีคดีอาญาที่อเมริกา ผมมีคดีลวนลามผู้หญิง บางคนก็บอกว่าผมโกงเงินคนต่างชาติ มีหมายจับที่อเมริกา และหนีมาประเทศไทย ก็เลยอยากจะชักชวนทุกคนจากใจจริง .. ช่วยกันขุด ช่วยกันสืบ เพราะเจ้าตัวเองก็อยากรู้เหมือนกัน ว่าข้อกล่าวหาพวกนี้มาจากไหน ได้โปรดช่วยๆกันหน่อย และฝากถึงไอพวกกล่าวหาซี้ซั้วด้วย หาหลักฐานให้เจอนะ ถ้าไม่เจอหมาเลยนะ เพราะลูกเพจเค้าอุตส่าเชียร์คุณ อย่าทำให้เค้าผิดหวังนะ
และเรื่องที่หน่วยงาน กกต เรียกผมเข้าพบ ผมเพิ่งคุยสายกับเจ้าหน้าที่ กกต. เมื่อกี้ ต้องบอกว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งและโคตรๆๆๆพ่อโคตรแม่ยินดี ที่จะให้ความร่วมมือและหวังว่าข้อมูลของผมจะสามารถช่วยเจ้าหน้าที่ปราบการซื้อเสียงในประเทศครับ
แต่ในส่วนของยายผมนั้น… เขาโกรธผมไปละ
ถ้าคุณยายอ่านอยู่ เดี๋ยวซีเคซื้อทีวีและไอแพดให้ใหม่นะ เอาหลายๆเครื่องเลยก็ได้
และทุกคนอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ. นี้กันด้วยนะครับ จุ้บุ "