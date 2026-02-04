หาดใหญ่เขต 8 โวย! ร้อง กกต. จดรายชื่อขายเสียงแล้วแต่เงินไม่ถึงมือ สงสัยคนกลางอมเงิน

ชาวบ้านหาดใหญ่ เขต 8 ร้องเรียนต่อ กกต. หลังพบรายชื่อถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานขายเสียง แต่เจ้าตัวกลับไม่ได้เงิน บางรายไม่เคยขายเสียงแต่มีชื่อโผล่ หวั่นขบวนการสวมชื่อเบิกเงิน เลือกตั้งไม่โปร่งใส
วันนี้ (4 ก.พ.) เพจ “ซ้อเปา-เรื่องนี้ต้องใส่ใจ” โพสต์ระบุข้อความว่า “ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ เขต 8 จังหวัดสงขลา ออกมาร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลังพบความผิดปกติเกี่ยวกับการใช้รายชื่อประชาชนในลักษณะการขายเสียง โดยหลายรายระบุว่ามีชื่อปรากฏอยู่ในรายชื่อที่ขายเสียง แต่กลับเจ้าตัวกลีบไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงกันไว้
ผู้ร้องเรียนบางส่วนยืนยันว่า ได้มีการลงชื่อจริงตามการชักชวนของผู้ประสานงานในพื้นที่ โดยเข้าใจว่าเป็นการรับเงินตอบแทนทางการเมือง หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “เงินขายเสียง” แต่ภายหลังกลับไม่ได้เงิน ขณะที่บางคนเพิ่งทราบภายหลังว่ามีชื่อของตนถูกนำไปใช้ ทั้งที่ไม่เคยขายเสียงหรือให้ความยินยอมใด ๆ
กรณีดังกล่าวทำให้เกิดข้อสงสัยว่า อาจมี “คนกลาง” หรือผู้ทำหน้าที่รวบรวมรายชื่อ ซึ่งมีบทบาทเป็นหัวคะแนนในพื้นที่ นำรายชื่อชาวบ้านไปใช้เป็นหลักฐานเบิกจ่ายเงินจากผู้ว่าจ้างทางการเมือง แต่เงินกลับไม่ถึงมือประชาชน และอาจถูกเก็บไว้เอง
ชาวบ้านยังแสดงความกังวลว่า รายชื่อหรือเอกสารเก่าอาจถูกนำไปใช้ซ้ำในรอบการเลือกตั้งใหม่ โดยเจ้าของชื่อไม่รับรู้ แต่กลับมีผู้อื่นนำชื่อไปแอบอ้างเบิกเงินแทน ส่งผลให้เกิดปัญหาการสวมชื่อขายเสียง และกระทบต่อความสุจริตเที่ยงธรรมของกระบวนการเลือกตั้ง
ล่าสุด กลุ่มชาวบ้านเตรียมยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ กกต. เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด ทั้งกระบวนการรวบรวมรายชื่อ การเบิกจ่ายเงิน และบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ พร้อมเรียกร้องให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำอีก