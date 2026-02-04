ช้างพูดไม่ได้ แต่ความตายมันฟ้อง!” ชัยวัฒน์ซัดปมย้าย ‘สีดอหูพับ’ ล้ม ชี้ไม่ใช่แค่ย้ายของกลาง แต่คือการย้ายชีวิต

กลายเป็นประเด็นร้อนหลังกรมอุทยานฯ สูญเสีย 'พลายสีดอหูพับ' ระหว่างปฏิบัติการเคลื่อนย้ายคืนสู่ป่า ล่าสุด 'ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร' ออกมาโพสต์ฟาดเดือด ตั้งคำถามถึงผู้บริหารกรมฯ หากอ้างแค่ทำตามหน้าที่หรือเหตุสุดวิสัยจะเพียงพอหรือไม่? ย้ำความตายของช้างฟ้องดังยิ่งกว่าคำพิพากษา พร้อมจี้ให้ถอดบทเรียนจริงจัง ไม่ใช่แค่ทำเพื่อเอาตัวรอดไปวัน ๆ
จากกรณี กรมอุทยานฯ ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจการสูญเสีย พลายสีดอหูพับ ระหว่างปฏิบัติการเคลื่อนย้ายจาก จ.ขอนแก่นคืนสู่ป่าภูหลวง "พลายสีดอหูพับ" เกิดอาการชักและล้ม กรมอุทยานฯ ยืนยันปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เตรียมผ่าชันสูตรหาสาเหตุการตายที่แท้จริงอย่างละเอียด
ล่าสุด วันนี้ (4 ก.พ.) นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้ออกมาโพสต์ข้อความสะท้อนมุมมองต่อการเคลื่อนย้ายช้างตามคำสั่งทางกฎหมาย โดยเน้นย้ำว่าช้างคือ "สิ่งมีชีวิต" ไม่ใช่สิ่งของ การดำเนินการจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดมากกว่าแค่การทำตามขั้นตอนเอกสาร ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ย้ายช้าง…ตามคำพิพากษา แล้วถ้าช้างล้ม ใครรับผิดชอบ? เรื่อง “ย้ายช้าง” ไม่ใช่เรื่องเล็ก มันไม่ใช่การย้ายของกลาง ไม่ใช่การย้ายรถ ไม่ใช่การย้ายเอกสารในห้องประชุม แต่มันคือ “การย้ายชีวิต” หลายคนบอกว่าเพราะพฤติกรรม…ต้องย้าย ทำตามขั้นตอน…ต้องย้าย แต่คำถามคือ…ถ้าระหว่างทางช้างทรุด ช้างล้ม ช้างตาย ผู้บริหารกรมอุทยานฯ จะอ้างว่าอะไร?
จะอ้างว่า “เจ้าหน้าที่ทำตามหน้าที่” เพียงพอไหม? จะอ้างว่า “ช้างเครียดเอง” ได้ไหม? หรือตามข้อสันนิษฐานว่าสำลักอาหาร เหตุสุดวิสัย จบเท่านี้จริงๆหรือ!? ช้างไม่รู้ว่ามันต้องถูกจับ ช้างไม่รู้ว่ามันต้องขึ้นรถ ช้างไม่รู้ว่ามันต้องไปที่ไหน ช้างรู้แค่ว่า…มันกำลังถูกพรากจากพื้นที่ที่มันเคยอยู่ ถูกบีบ ถูกควบคุม ถูกกดดัน และบางครั้ง…ถูกทำให้ “หมดแรง”
ก่อนถึงจุดหมาย ปลายทาง ถ้าย้ายแล้วช้างรอด ทุกคนก็ยิ้มแต่ถ้าย้ายแล้วช้างไม่รอดทุกคนก็ด่า เราจึงต้องกลับมาทบทวนและถอดบทเรียนกันจริงจัง แบบไม่ใช่ขายผ้าเอาหน้ารอด ถ้าจะย้ายจริง ต้องมั่นใจว่า “ปลอดภัยที่สุด” ไม่ใช่มั่นใจว่า “วิธีนี้ถูกต้องที่สุด” เพราะสุดท้ายแล้ว…ช้างพูดไม่ได้ แต่ความตายของช้าง มันฟ้องได้ดังยิ่งกว่าคำพิพากษาไหน ๆ ทั้งนั้น"