เขมรเล่นไม่ซื่อ! ใส่ดินปนหัวมันสำปะหลังหวังเพิ่มน้ำหนัก เวียดนามสั่งระงับนำเข้ากระทันหัน

เพจดังเผยคลิปขบวนรถบรรทุกมันสำปะหลังจากกัมพูชาจอดรอยาวเหยียด 2 กม.ที่หน้าด่าน เหตุศุลกากรเวียดนามสั่งระงับนำเข้ากระทันหัน หลังพบพ่อค้าเขมรทุจริตใส่ดินผสมกับหัวมันเพื่อเพิ่มน้ำหนัก
วันนี้(4 ก.พ.) เพจ Army Military Force ได้โพสต์วิดีโอคลิปพร้อมข้อความบรรยายว่า มีรายงานว่า กรมศุลกากรเวียดนามสั่งระงับและปฏิเสธการนำเข้ารถบรรทุกมันสำปะหลังจำนวนมากจากประเทศกัมพูชา ภายหลังการตรวจพบพฤติการณ์ทุจริตของกลุ่มผู้ประกอบการชาวกัมพูชาที่แอบนำดินมาผสมปะปนกับมันสำปะหลังบนท้ายรถบรรทุก เพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มน้ำหนักให้เกินกว่าความเป็นจริงสำหรับการส่งออก เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มาตรการตรวจสอบสินค้าเกษตร ณ จุดผ่านแดนระหว่างเวียดนามและกัมพูชาถูกยกระดับความเข้มงวดขึ้นในทันที
มีรายงานเพิ่มเติมว่า มีขบวนรถบรรทุกมันสำปะหลังของกัมพูชาจอดติดสะสมเป็นระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร ภายหลังจากกรมศุลกากรเวียดนามประกาศคำสั่งระงับการนำเข้ามันสำปะหลังอย่างกะทันหัน