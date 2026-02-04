xs
xsm
sm
md
lg

MEA เร่งเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าที่หักกว่า 70 ต้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จากกรณีรถบรรทุกพ่วงตู้คอนเทนเนอร์เกี่ยวสายสื่อสาร ส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มหลายต้น บริเวณถนนสุขุมวิท (บางปู) อย่างต่อเนื่อง พร้อมปักเสาติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ โดยดำเนินการแล้วเสร็จจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้ากลับได้ทั้งหมดแล้วเมื่อเวลา 01.40 น. ของวันนี้







MEA เร่งเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าที่หักกว่า 70 ต้น
MEA เร่งเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าที่หักกว่า 70 ต้น
MEA เร่งเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าที่หักกว่า 70 ต้น
MEA เร่งเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าที่หักกว่า 70 ต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น