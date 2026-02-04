ซ้ำซาก! เหตุมอเตอร์ไซค์ไม่ชะลอ พุ่งชนเด็กนักเรียนข้ามทางม้าลาย ย่านเอกชัย (ชมคลิป)

เพจดังเผยภาพจากกล้องวงจรปิด นาทีรถจักรยานยนต์ฝ่าไม่หยุดให้ทาง พุ่งชนเด็กนักเรียนหญิงขณะข้ามถนนตรงทางม้าลายต่อหน้ารถที่จอดรอ ชาวเน็ตถล่มยับ ชี้ปัญหาซ้ำซากสังคมไทย พร้อมเสนอแนวทางเพิ่มความปลอดภัย
วันนี้ (4 ก.พ.) กลายเป็นอีกหนึ่งคลิปอุทาหรณ์ที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ หลังเพจเฟซบุ๊กชื่อดัง Drama-addict นำภาพจากกล้องวงจรปิดมาเผยแพร่ เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุบริเวณทางม้าลายหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง บนถนนเอกชัย เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 15.26 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569
จากภาพในคลิปเผยให้เห็นช่วงเวลาที่นักเรียนหลายคนกำลังเดินข้ามถนนบนทางม้าลายอย่างถูกต้อง โดยรถยนต์ในเลนหนึ่งได้ชะลอและหยุดให้ทางตามกฎจราจรแล้ว แต่จู่ ๆ รถจักรยานยนต์ที่ขับมาด้วยความเร็วจากอีกช่องทางกลับไม่ลดความเร็ว ส่งผลให้พุ่งชนเด็กนักเรียนหญิงเข้าอย่างแรง จนร่างกระเด็นล้มลงกลางถนน ท่ามกลางความตกใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
หลังเกิดเหตุ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มตามลงมา ก่อนจะรีบลุกขึ้นมาดูอาการผู้บาดเจ็บ ขณะที่ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณใกล้เคียงเริ่มเข้ามาช่วยเหลือในเบื้องต้น
ภายหลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือด โดยส่วนใหญ่ตั้งคำถามถึงวินัยจราจรและจิตสำนึกของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะพฤติกรรมไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย ซึ่งถูกมองว่าเป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมไทย พร้อมเปรียบเทียบกับต่างประเทศที่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
นอกจากนี้ ยังมีเสียงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การติดตั้งเนินชะลอความเร็ว ลูกระนาด หรือสัญญาณไฟเตือนบริเวณหน้าโรงเรียนและทางม้าลายทุกจุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ ขณะเดียวกันมีการเตือนประชาชนว่า หากพบผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรุนแรง ไม่ควรเคลื่อนย้ายร่างโดยพลการ ควรรอทีมกู้ชีพที่มีอุปกรณ์และความชำนาญ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจซ้ำเติมผู้บาดเจ็บ
