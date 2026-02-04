“มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล” เดินหน้ารุกตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อทุกคนในครอบครัว เปิดตัว “Happy Family Calendar” ที่ Bangkok Design Week 2026 เชื่อมใจคนในบ้าน ด้วยแนวคิด Heart-made Well-being

ตอกย้ำความเชื่อว่า “ความสุขเริ่มต้นจากครอบครัว” พร้อมต่อยอดประสบการณ์กว่า 40 ปีในการเข้าใจแม่และเด็ก รวมถึงทุกช่วงวัย สู่การสร้างสุขภาวะที่ดีของทุกครอบครัวอย่างยั่งยืน
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกาศเดินเกมรุกสู่ตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อทุกคนในครอบครัว ผ่านการเข้าร่วม Bangkok Design Week 2026 เป็นครั้งแรก ณ ชั้น 5 TCDC พร้อมเปิดตัว “Happy Family Calendar” หรือ “ปฏิทินมุ่งสร้างสุข” เครื่องมือเล็ก ๆ ที่ตั้งใจออกแบบให้เป็น “เครื่องเตือนใจในบ้าน” เพื่อชวนทุกครอบครัวมองหาและสร้างความสุขร่วมกันในทุกวัน ภายใต้แนวคิดธุรกิจ Heart-made Well-being ที่เชื่อว่าการเติบโตขององค์กรต้องเดินคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน ด้วยความเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะ “ครอบครัว” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาวะทั้งหมด
ในช่วงปีที่ผ่านมา หลายครอบครัวต้องเผชิญแรงกดดันทั้งเศรษฐกิจ งาน สุขภาพ และความสัมพันธ์ จนบางครั้ง “ความสุข” กลายเป็นสิ่งที่เหมือนต้องไขว่คว้าไกลออกไป บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จึงตั้งใจหยิบ “ความสุขที่เกิดขึ้นได้ง่าย” กลับมาไว้ใกล้ตัวที่สุด เริ่มจากที่บ้านผ่านปฏิทินที่ออกแบบให้ทุกบ้านได้ เริ่มต้นร่วมกัน ไม่ใช่ด้วยคำสัญญาใหญ่โต แต่ด้วยกิจกรรมเล็ก ๆ ที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวัน
“Happy Family Calendar” ถูกออกแบบให้เป็น “จุดรวมใจ” ของสมาชิกในบ้าน ด้วยกิจกรรมที่ช่วยให้สมาชิกในครอบครัว ได้มาชวนคุย ชวนทำ และชวนหัวเราะร่วมกัน เช่น วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ส่งมือไฮไฟว์ หลังทำเรื่องเล็กๆ ด้วยกันสำเร็จ หรือวันที่ 13 เมษายน วันมหาสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีให้เริ่มต้นจากที่บ้าน เหมาะสำหรับครอบครัววัยทำงานและครอบครัวรุ่นใหม่ รวมถึงสามารถใช้ร่วมกับผู้สูงวัยในบ้าน เพื่อเพิ่มกิจกรรม สร้างความอิ่มเอม และขยายพื้นที่ความสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
คุณ เมธิน เลอสุมิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
“เราเชื่อว่าธุรกิจที่ยั่งยืน ไม่ได้สร้างแค่ยอดขาย แต่ต้องสร้าง ‘สุขภาวะ’ ให้ผู้คนด้วย แนวคิด Heart-made Well-being ของมุ่งพัฒนา คือการทำทุกอย่างจากความเข้าใจครอบครัวอย่างแท้จริง เพราะเมื่อครอบครัวแข็งแรง สังคมก็แข็งแรง ปีนี้เราจึงตั้งใจเปิดตัว “The Happy Family Calendar” ในงาน Bangkok Design Week 2026 ที่ ชั้น 5 TCDC เพื่อส่งต่อวิธีง่าย ๆ ในการกลับมามองเห็นความสุขร่วมกันทุกวัน ที่เริ่มจากบ้านของเราเอง
ความตั้งใจด้านความเท่าเทียมนี้สะท้อนต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ที่มุ่งพัฒนาได้จัดทำ “The Book for All Moms” หนังสือสำหรับ “แม่ทุกคน” เพื่อช่วยทำความเข้าใจลูกแม้ในวันที่ลูกเข้าใจยาก โดยพัฒนาในรูปแบบ อักษรเบรลล์ และ เสียง เพื่อสนับสนุนโอกาสการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม และในปีนี้ บริษัทตอกย้ำจุดยืนเดิมด้วยการ “ขยาย” จากการทำเพื่อแม่และลูก ไปสู่การทำเพื่อ “ครอบครัวทั้งบ้าน” ผ่าน Happy Family Calendar
ตลอดเวลากว่า 40 ปี บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก และดูแลผู้คนในทุกช่วงวัยผ่านพันธมิตรระดับโลกอย่าง Pigeon และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกกว่า 15 แบรนด์ พร้อมต่อยอดองค์ความรู้และประสบการณ์จาก “แม่และเด็ก” สู่ “ครอบครัวใหญ่” ในมิติที่ครอบคลุมกว่าเดิม สอดคล้องกับความหลากหลายของครอบครัวยุคใหม่ (Empathetic Inclusivity) ที่ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม ความเข้าใจ และพื้นที่ปลอดภัยในความสัมพันธ์
________________________________________
รายละเอียดการจัดงาน
• งาน: Bangkok Design Week 2026 เป็น
• สถานที่: ชั้น 5, TCDC
• วันที่จัดงาน: 29 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2569 (2026)
• เวลา: 11:00 – 22:00 น.
________________________________________
เกี่ยวกับบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนและครอบครัวไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมตั้งแต่แม่และเด็กไปจนถึงทุกช่วงวัย พร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Heart-made Well-being เพื่อสร้างความสุขและสุขอนามัยที่ดีให้เกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจำวันของทุกครอบครัว