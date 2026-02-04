มอบตัวแล้ว! เจ้าของรถสูบสิ่งปฏิกูลทิ้งทะเลจอมเทียน ตร.พัทยา แจ้ง 2 ข้อหาหนัก

จบดราม่าเทน้ำเสียจอมเทียน! เจ้าของรถดูดสิ่งปฏิกูลเข้ามอบตัวแล้ว หลังคลิปว่อนเน็ตแฉพฤติกรรมเททิ้งลงทะเล ตร.พัทยา ไม่รอช้า แจ้ง 2 ข้อหาฉกรรจ์ ฐานทำลายสิ่งแวดล้อมและทิ้งสิ่งปฏิกูลลงน่านน้ำไทย โทษทั้งจำทั้งปรับ
จากกรณีดราม่าสนั่นโซเชียล เมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทนไม่ไหว โพสต์คลิปแฉพฤติกรรมมักง่ายของบริษัทผู้รับเหมา นำรถมาสูบน้ำเสียสีดำข้นคลั่กปล่อยลงสู่ทะเลหาดจอมเทียน จ.ชลบุรี ต่อหน้านักท่องเที่ยวจำนวนมาก จนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ต้องบุกตรวจสอบเร่งด่วน โดยผู้ก่อเหตุอ้างทำไปเพราะ "น้ำเต็มท่อ" นั้น
มีรายงานว่า เมื่อเวลา 20.00 น. ของวันที่ 3 ก.พ. ที่ผ่านมา เจ้าของรถดูดสิ่งปฏิกูลคันก่อเหตุ พร้อมด้วยทนายความ และพนักงานประจำรถ ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่ สภ.เมืองพัทยา เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
จากการตรวจสอบ ยานพาหนะที่ใช้ก่อเหตุเป็น รถบรรทุกดูดสิ่งปฏิกูล ยี่ห้ออีซูซุ รุ่น FXZ 270 สีเหลือง ทะเบียนจังหวัดระยอง ข้างรถติดสติกเกอร์ชื่อบริษัทรับกำจัดกากตะกอนของเสีย โดยทางฝั่งผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือข้อมูลใดๆ กับสื่อมวลชนที่มารรอทำข่าว
พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำและบันทึกคดี โดยแจ้งข้อกล่าวหาหนักเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ดังนี้
1. ความผิดตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (มาตรา 43, 44, 45 และ 100)
• ฐานร่วมกันปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษลงสู่แหล่งน้ำหรือทะเล
2. ความผิดตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 (มาตรา 119)
• ฐานร่วมกันเท ทิ้ง หรือกระทำด้วยประการใดๆ ให้สิ่งปฏิกูลลงทะเลภายในน่านน้ำไทย อันเป็นเหตุให้เกิดความสกปรกหรือตกตะกอน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว