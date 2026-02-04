กัญจนาฟาดเดือดกรมอุทยานฯ ปมสิทธิช้างป่า หลัง “พลายสีดอหูพับ” ดับระหว่างย้ายคืนป่า

“กัญจนา ศิลปอาชา” โพสต์เศร้าปนเดือด จี้กรมอุทยานฯ ทบทวนบทบาทดูแลสัตว์ป่า หลัง "พลายสีดอหูพับ" สิ้นใจขณะถูกเคลื่อนย้าย ย้ำช้างป่าพูดไม่ได้แต่คนควรฟัง ถามใครจะเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตเขา?
จากกรณีกรมอุทยานฯ ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจการสูญเสีย พลายสีดอหูพับ ระหว่างปฏิบัติการเคลื่อนย้ายจาก จ.ขอนแก่นคืนสู่ป่าภูหลวง "พลายสีดอหูพับ" เกิดอาการชักและล้ม กรมอุทยานฯ ยืนยันปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เตรียมผ่าชันสูตรหาสาเหตุการตายที่แท้จริงอย่างละเอียด
ล่าสุดวันนี้ (4 ก.พ.) เฟซบุ๊ก “NuNa Silpa-archa” ของ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หรือ หนูนา ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงคิดเห็น หลังทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกชี้แจงกรณีช้างป่า “สีดอหูพับ” เสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้าย คาดเกิดจากการสำลักอาหาร
โดยระบุว่า “จริงอยู่ที่ว่ากรมอุทยานฯ ต้องทำตามคำสั่งศาล…แล้วกรมฯ ที่สมควรมีหน้าที่ดูแลสัตว์ป่า เคยช่วยพูดแทนหูพับไหมว่า..ขอร้องศาลใช้วิธีอื่นได้ไหม…คุณทำอะไรเพื่อเขาบ้าง?
ดิฉันจะขอพูดแทนหูพับ และอีกหลายชีวิตเอง…
ถ้าหูพับเป็นคน หูพับก็คงมีทนายมาแก้ต่างข้อหานะคะ มันเป็นกรรมของหูพับที่เกิดมาเป็นช้างจึงไม่มีทนาย..
คนกล่าวหายังไง ตัดสินเขายังไงก็ต้องรับ..
แล้วถ้าหูพับเป็นคน การถูกวางยาจนตาย ก็ต้องมีคนรับผิดชอบต่อชีวิตเขานะคะ สิทธิอย่างเดียวที่หูพับมีคือการอยู่บนโลกนี้ ได้หากินในป่าที่เป็นบ้านของเขา
แต่สุดท้ายแล้ว สิทธินั้นก็ยังถูกพรากจากตัวเขาไป รวมทั้งชีวิตเขา คำพูดที่ว่า “คนที่ไม่ได้อยู่พื้นที่ตรงนั้นไม่เดือดร้อนนี่” คุณยังส่งเสียงได้ แล้วช้าง ที่อยู่บนพื้นป่าบ้านของเขา ส่งเสียงอะไรได้บ้าง…
การที่มีเหตุช้างทำคนตาย มูลเหตุมาจากอะไร ช้างก็บอกไม่ได้ หลายตัวที่ถูกคนยิงตาย ถูกรั้วไฟฟ้าตาย มีใครที่เป็นคนทำ ถูกดำเนินการจริงจังบ้าง…
คำแนะนำที่ดีจากคุณหมอเผด็จ ศิริดำรง ก็มี ..หน่วยงานรู้จักอ่านบ้างนะ…
สู่ภพภูมิที่ดีนะหูพับ… อโหสิกรรมให้กับใครก็ตามที่ทำหนู เพราะพวกเขาต้องได้รับกรรมตามกฎแห่งกรรมเองอยู่แล้ว หนูไปเกิดใหม่… ไม่ต้องเป็นช้างอีกแล้วนะ ช้างป่าเป็นสมบัติของแผ่นดิน กรมอุทยานฯ มีหน้าที่ดูแลปกป้อง และคนไทยทุกคนมีสิทธิที่จะหวงแหน รักษา…”