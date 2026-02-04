“ครูอ้อย” ลั่นตลอดชีวิตมีแต่ช่วยคน ตั้งคำถามสังคมไทย เหตุใดให้พื้นที่ดราม่า มากกว่าสร้างคนคุณภาพ

ดร.ฐิตินาถ ณ พัทลุง หรือ “ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต” โพสต์ข้อความยาว เปิดประสบการณ์ช่วยผู้คนมากว่า 20 ปี ทั้งปัญหาชีวิต การเงิน ความรัก และธุรกิจ พร้อมย้ำจุดยืนไม่ใช้ศาสนาแสวงหาประโยชน์ ตอกกลับกระแสใส่ร้าย ลั่น “คนดีเขามองออก”
จากกรณี ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต หรือ ดร.ฐิตินาถ ณ พัทลุงกลับมาด้วยความเซอร์ไพรส์ บนภาพลักษณ์ใหม่ จากไลฟ์โค้ชสายบุญ กลายเป็นนักธุรกิจหญิงข้ามชาติในลุคไฮโซสุดหรู ผมสวย ผิวดี แต่งตัวระดับโลก ใช้ชีวิตในประเทศโมนาโก ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่อยู่อาศัยของมหาเศรษฐีระดับโลก ปรากฏตัวในคลิปสัมภาษณ์จากช่องต่างประเทศชื่อดัง "The School of Hard Knocks" บน TikTok และแพลตฟอร์มอื่น ๆ สิ่งที่เชื่อมโยงครูอ้อยกับวงการเทคโนโลยีในตอนนี้ คือบทบาทใหม่ของครูในฐานะผู้ก่อตั้งและ CEO ของแอปพลิเคชัน Zoul (ออกเสียงว่า "โซล") ซึ่งเป็นแอปด้านสุขภาพจิต (mental health) ที่ผสมผสานการทำสมาธิ การนอนหลับ และการดูแล wellbeing ทั้งด้านอารมณ์ การเงิน และสังคม คำจำกัดความของแอปนี้คือการไม่ได้เป็นแค่แอปทำสมาธิหรือ meditation ธรรมดา แต่เป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งสร้าง "emotional, financial, and social freedom" ให้ผู้ใช้ทั่วโลก ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (4 ก.พ.) ดร.ฐิตินาถ ณ พัทลุง ผู้ก่อตั้งแนวคิด “เข็มทิศชีวิต” และเจ้าของเพจ Dr. DDnard Zoul Meditation and Sleep App ได้ออกมาโพสต์ข้อความยาวผ่านโซเชียลมีเดีย แสดงจุดยืนและชี้แจงประเด็นที่ถูกกล่าวหาและโจมตีต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี
โดยระบุว่า ตลอดเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา ผู้ที่เข้ามาขอคำปรึกษาล้วนเป็นผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาหนักในชีวิต ทั้งด้านการเงิน ความสัมพันธ์ สุขภาพใจ และการดำเนินธุรกิจ บางรายเป็นหนี้จำนวนมหาศาลถึงหลักร้อยล้านหรือพันล้าน ก่อนจะสามารถพลิกฟื้นชีวิตได้ ซึ่งมีหลักฐานเป็นไลฟ์และบันทึกย้อนหลังในเพจ “เข็มทิศชีวิต”
ดร.ฐิตินาถ ระบุว่า หลังจากช่วยเหลือในส่วนที่ควรช่วยแล้ว เธอเลือกถอยออกมาใช้ชีวิตอย่างสงบ เพราะไม่มีใครสามารถแบกรับชีวิตของผู้อื่นได้ตลอดไป พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า บางคนเมื่อเวลาผ่านไปกลับไปใช้วิธีคิดและพฤติกรรมเดิม จนชีวิตถดถอย และออกมากล่าวหาผู้อื่นจนเกิดความเข้าใจผิด
เธอยังเปรียบเทียบสถานการณ์ดังกล่าวว่า คล้ายกับการยืมเงิน เมื่อไม่ได้รับตามต้องการก็กลับกล่าวร้าย พร้อมย้ำว่า “คนที่จิตใจขาดแคลน ต่อให้ได้เงินมาเท่าไร หากยังใช้นิสัยเดิม สุดท้ายก็หมด”
ในโพสต์ดังกล่าว ยังได้ให้มุมมองเรื่องความจนและความรวย โดยระบุว่า ความจนไม่ได้วัดจากจำนวนเงิน แต่เป็นเรื่องของจิตใจ คนที่พอ มีความสุข และพอใจในสิ่งที่มี คือคนรวยที่แท้จริง ขณะที่ผู้ที่คิดลบ ใส่ร้าย และไม่เห็นคุณค่าผู้อื่น ต่อให้มีเงินมากก็ยังเป็น “คนจนในระดับดีเอ็นเอ”
ดร.ฐิตินาถ ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาการนำศาสนามาแสวงหาผลประโยชน์ โดยยืนยันว่า ไม่มีใครมาหาเธอเพราะศาสนา หากต้องการศาสนาก็สามารถไปวัดได้ แต่การจัดการชีวิต การเงิน และความคิด ต้องอาศัยความขยัน อดทน การทำงานจริง และการกตัญญูต่อพ่อแม่
ช่วงท้ายของโพสต์ เธอได้ตั้งคำถามต่อสังคมว่า เหตุใดประเทศจึงให้พื้นที่กับดราม่า มากกว่าการสร้างคนคุณภาพระดับโลก พร้อมสะท้อนว่า คนดีและคนเก่งจำนวนมากไม่กล้าออกมาทำความสำเร็จ เพราะกลัวคำด่าและการถูกโจมตี
อย่างไรก็ตาม เธอกล่าวขอบคุณทุกบททดสอบที่เข้ามาในชีวิต เพราะทำให้เธอไม่ประมาท ตั้งใจทำงาน และเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมให้กำลังใจสังคมไทยให้เลิกทำลายกันเอง และหันมาร่วมกันคิดดี ทำดี และสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้น