สัญญาณดี! พบฝูง “นาก” สัตว์ป่าคุ้มครอง โผล่พักผ่อนบนโป๊ะเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านราษฎร์บูรณะ

ช่างภาพสัตว์ป่าเผยคลิป “ฝูงนาก” สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ปรากฏตัวใจกลางกรุงเทพฯ บนโป๊ะเรือริมเจ้าพระยา หน้าตึกกสิกรฯ ราษฎร์บูรณะ สะท้อนระบบนิเวศเมืองอาจกำลังฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ
วันนี้ (4 ก.พ.) เฟซบุ๊ก "Parinya Photography Passion" ของ ปริญญา ผดุงถิ่น ช่างภาพสัตว์ป่าและนักอนุรักษ์ที่มีชื่อดัง โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นฝูงนาก สัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์ โผล่บนโป๊ะเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย สำนักงานราษฎร์บูรณะ
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า "ฝูงนากแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าตึกกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ คลิปนี้ถ่ายได้เมื่อวาน คนถ่ายบอกช่วงนี้มาป้วนเปี้ยนให้เห็นแถวนั้นทุกวัน ยอดเยี่ยมไปเลย"
สำหรับการพบ "นาก" สัตว์ป่าคุ้มครองที่มีสถานะใกล้จะสูญพันธุ์ในเขตกรุงเทพฯ ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยนัก เพราะนากเป็นสัตว์ที่ต้องการแหล่งน้ำที่ค่อนข้างสะอาดและมีปลาชุกชุม อาจเป็นสัญญาณดีว่าธรรมชาติกำลังพยายามกลับมาคืนดีกับเมืองหลวงอีกครั้ง