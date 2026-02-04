แฉอาณาจักร "Scambodia"! บุกตรวจช่องจอม เจอ "สตูดิโอต้มตุ๋น" จัดฉากโรงพัก-ธนาคารปลอมหลอกคนทั่วโลก

เปิดภาพเบื้องหลังอาณาจักรอาชญากรรมเลียบชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อกาสิโนหรูถูกเปลี่ยนเป็น "สตูดิโอต้มตุ๋น" จัดฉาก มีทั้งโรงพัก-เคาน์เตอร์ธนาคารจำลอง ใช้หลอกเหยื่อสารพัดสัญชาติ เพจดังชี้เงินที่คนไทยถูกหลอกถูกส่งต่อไปซื้ออาวุธ?
วันนี้ (4 ก.พ.) เพจ "Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ" เผยภาพเบื้องหลังอาณาจักรอาชญากรรมที่แฝงตัวอยู่ในกาสิโนในพื้นที่บริเวณโอร์เสม็ดกาสิโนรีสอร์ต และ Royal Hill Casino and Resort ที่สร้างขึ้นใหม่และถูกดัดแปลงเป็น "สตูดิโอต้มตุ๋น" มีการจัดฉากตกแต่งห้องให้ดูเหมือนสถานีตำรวจปลอม, เคาน์เตอร์ธนาคาร
โดยทางเพจระบุข้อความว่า “Scammer และรัฐบาล Scambodia คือภัยคุมคามของมวลมนุษยชาติที่แท้จริงในรอบหลายปีที่ผ่านมา เมื่อวานทางกรมการข่าว ทบ. และตำรวจได้เชิญคณะทูตทหารและสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบพื้นที่ช่องจอม
ในพื้นที่ที่เป็นโอร์เสม็ดกาสิโนรีสอร์ตและ Royal hill casino and resort พบว่ามีอาคารส่วนหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ถูกใช้เป็นฐานของพวก Scammer จากภาพข่าวที่เผยแพร่ออกมาพบว่ามีการตกแต่งห้องต่างๆ ให้เป็นสถานีตำรวจของนานาประเทศ เช่น จีน สิงคโปร์ ออสเตรเลีย บราซิล เวียดนาม และยังพบกระดานที่มีข้อความภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งเข้าใจว่ามีคนอินโดนีเซียส่วนหนึ่งเป็นเหยื่อของพวกชั่วเหล่านี้ รวมไปจนถึงตกแต่งเลียนแบบธนาคาร
มันก็จะเป็นลูกเล่นของพวกมิจที่ใช้กันอย่างที่คนไทยทุกคนเคยถูกพวก Scammer โทร.มาหลอก พวกนี้ก็จะทำตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะตํารวจ เพื่อหลอกให้เหยื่อตายใจ ซ้ำร้ายคนพวกนี้ยังสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อได้จากการเจาะเข้าฐานข้อมูลภาครัฐของไทยซึ่งไม่มีการดูแลควบคุมที่ดีพอ หรือแม้กระทั่งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่บางคนที่เห็นแก่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้ข้อมูลรั่วไหลเช่นกัน ทำให้เหยื่อเชื่ออย่างสนิทใจ
แต่เราต้องทำให้เรื่องนี้มันชัดเจน คือ การที่มีกลุ่มอาชญากรขนาดใหญ่มีคนจำนวนมากเกี่ยวข้องแบบนี้อยู่ในประเทศกัมพูชา (ขนาดที่แบบว่าถูกทิ้งระเบิดหรือโจมตี ถึงกับเดินเท้าหนีออกเป็นร้อยเป็นพันคนเดินหนีในหลายจุดทั่วประเทศ)
ประเทศหรือรัฐบาลของกัมพูชาจะไม่รู้เชียวหรือกับการที่คนต่างชาติจำนวนมาก มารวมตัวกันในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง แล้วมีพฤติกรรมแบบนี้
ไม่ต้องใช้ทฤษฎีสมคบคิดหรอกครับ มันใช้แค่ตรรกะธรรมดาทั่วๆ ไปพร้อมกับการหาข้อมูลหลายด้านก็พอทราบแล้วว่าประเทศกัมพูชาสนับสนุนการมีอยู่ของ Scammer ให้หลอกคนทั่วโลก
แต่ที่น่าเจ็บใจคือ ทรัพย์สินที่พวก Scammer หลอกได้ไป ส่วนหนึ่งมันต้องส่งส่วยให้แก่ฮุนเซนและพวกพ้อง
เท่ากับว่าทรัพย์สินของคนไทยที่ถูกหลอกไปจำนวนหลายพันหลายหมื่นล้านตลอดสามสี่ปีมานี่ ส่วนหนึ่งมันไปถึงมือฮุนเซน แล้วมันก็เอาเงินพวกนี้ไปจัดหาอาวุธมาฆ่าทหารเรา ฆ่าประชาชนของเรา
ฮุนเซนและรัฐบาลกัมพูชาก็คือหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมระดับโลก
เรื่องนี้ต้องตีแผ่ออกไปให้ทุกคนได้ทราบ แต่ที่แน่ๆ นะครับ ใช่ว่าฮุนเซนมันจะเลวระยำฝ่ายเดียวนะครับ คนไทยบางส่วน นักการเมืองหรือทหารที่เกษียณไปแล้วบางคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ แต่เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะดูออก
ถ้าจะกำจัดพวกเขมรและจีนเทาก็อย่าลืมกำจัดพวกชั่วๆ ในไทยที่ให้การสนับสนุนพวกเลวนี้ด้วยนะครับ”