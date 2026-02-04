เปลี่ยนความเศร้าเป็นรอยยิ้ม! เจ้าภาพงานศพรับขวัญฝรั่งหลงทาง เสิร์ฟชาเย็น-ปาท่องโก๋ประหนึ่งแขก VIP

กลายเป็นไวรัลล้านวิวหลังนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินหลงเข้างานศพเพราะนึกว่าเป็น 'ศูนย์อาหาร' แต่แทนที่จะถูกตำหนิ เจ้าภาพกลับเปิดโต๊ะต้อนรับด้วยรอยยิ้ม เสิร์ฟชาเย็น-ปาท่องโก๋ และมื้อจัดเต็มให้ทานฟรีจนฝรั่งถึงกับอึ้ง เจ้าของคลิปเปิดใจ นี่คือเสน่ห์ความเมตตาของคนไทยที่แม้ในยามเศร้าก็ยังพร้อมส่งต่อไมตรีจิตให้คนแปลกหน้า
กลายเป็นคลิปวิดีโอสุดประทับใจที่สะท้อน “น้ำใจคนไทย” จะโด่งดังไปทั่วโลกโซเชียล เมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินหลงเข้างานศพเพราะนึกว่าเป็นเทศกาลอาหาร แต่กลับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าภาพประหนึ่งแขกคนสำคัญ
โดยเมื่อวันที่ 31 ม.ค. โลกออนไลน์แห่แชร์เรื่องราวสุดฟีลกู๊ดจากผู้ใช้เฟซบุ๊กคุณ "Charantorn Chaloemkiad" ที่ได้บันทึกวินาทีความน่ารักภายในงานศพแห่งหนึ่ง ซึ่งมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินเข้ามาในบริเวณงานด้วยความเข้าใจผิด โดยนึกว่าการตั้งโต๊ะจีนและอาหารที่จัดเตรียมไว้นั้นคือร้านอาหารบุฟเฟต์หรือเทศกาลอาหารท้องถิ่น
คลิปวิดีโอเผยให้เห็น กลุ่มนักท่องเที่ยวได้เดินเข้าไปนั่งที่โต๊ะด้วยท่าทีเก้ๆ กังๆ แต่แทนที่เจ้าภาพจะเชิญออกหรือตำหนิ กลับรีบเข้าไปดูแลพร้อมเสิร์ฟน้ำดื่มและขนมให้ทันที ทว่าเมื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวทราบความจริงว่าสถานที่ดังกล่าวคืองานโศกเศร้า ต่างพากันตกใจและรีบกล่าวขอโทษพร้อมเตรียมตัวลุกออกด้วยความเกรงใจ
อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าภาพได้แสดงน้ำใจอย่างเปี่ยมล้นด้วยการยิ้มแย้มและยืนยันให้ทุกคนนั่งทานต่อ พร้อมจัดอาหารชุดใหญ่มาเลี้ยงต้อนรับแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวกลุ่มที่สองหลงเข้ามาในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเจ้าภาพก็ยังคงต้อนรับขับสู้ด้วยไมตรีจิตเช่นเดิม
หลังเรื่องราวนี้เผยแพร่ออกไป ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเจ้าภาพเป็นจำนวนมาก โดยระบุว่านี่คือเสน่ห์ที่แท้จริงของประเทศไทย แม้ในยามที่ครอบครัวต้องเผชิญกับความสูญเสีย แต่ยังสามารถแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มให้กับคนแปลกหน้าได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่งดงามในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วย
ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 ก.พ. เจ้าของคลิปวิดีโอได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเล่าถึงเหตุการณืในวันดังกล่าวว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงค่ำขณะกำลังรับแขกในงานศพ ได้มีชาวต่างชาติ 2 คน เข้ามานั่งที่โต๊ะเพราะเข้าใจผิดว่าสถานที่จัดงานคือศูนย์อาหาร เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ติดกับตลาดนัดและร้านคาเฟ่ของน้องชายผู้ล่วงลับ เมื่อทราบความจริงว่าไม่ใช่ร้านอาหาร ชาวต่างชาติทั้งคู่มีความรู้สึกตกใจและอึ้ง แต่ได้ขออนุญาตนั่งต่อ ซึ่งทางเจ้าภาพก็ยินดีและพี่สาวของผู้ล่วงลับได้นำเครื่องดื่ม (ชาเย็น, นมเย็น) และปาท่องโก๋มาต้อนรับ
เหตุการณ์ครั้งที่สองกับชาวเนเธอร์แลนด์ ในอีกวันหนึ่ง มีชายชาวเนเธอร์แลนด์ 3 คนพี่น้อง เข้ามาสอบถามหาเครื่องดื่มและเมนูอาหารเพราะเข้าใจว่าเป็นศูนย์อาหารเช่นกัน แม้จะเป็นช่วงที่แขกในงานเยอะ แต่ทางเจ้าภาพได้จัดเตรียมอาหารให้ชาวต่างชาติทั้ง 3 คนได้รับประทาน ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากที่คนไทยมีน้ำใจและเมตตาต่อพวกเขาทั้งที่ไม่รู้จักกัน
คลิปวิดีโอทั้งสองเหตุการณ์กลายเป็นไวรัลที่มียอดการเข้าชมหลายล้านวิว
เจ้าของคลิปรู้สึกประทับใจและขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ โดยมองว่าเรื่องราวนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงจิตใจที่อ่อนโยนและมีเมตตาของคนไทย ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง