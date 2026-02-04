โป๊ะแตก! CK หลุดปากกลางไลฟ์ ยายรับเงินซื้อเสียง 2 พรรค ลั่น "เอาตังค์แต่ไม่เลือก"

ลบโพสต์หนีไม่พ้น! เพจดังงัดคลิปแฉซ้ำ 'CK Fastwork' หลุดปากกลางวง 'กรณ์ จาติกวณิช' ยอมรับยายรับเงินซื้อเสียง 2 พรรคที่ปทุมธานีจริง เผยรับเงินมาฟรีแต่ไม่กาให้ใคร ด้านโซเชียลเสียงแตก ถามทำไมไม่แจ้งจับตามคำแนะนำก่อนหน้านี้
จากกรณีก่อนหน้านี้เพจ "CK Cheong, CPA" ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Fastwork แพลตฟอร์มรวมฟรีแลนซ์ ได้โพสต์ข้อความคุณยายของตนเองรับเงินซื้อเสียงจำนวน 2 พันบาท ด้านเพจ "จักรวาลด้อมส้ม" ได้เข้ามาแนะนำว่าให้พาคุณยายไปแจ้งความตำรวจและ กกต.เพื่อดำเนินคดีซื้อเสียงเป็นตัวอย่างให้สังคม เพราะมีทั้งพยาน หลักฐานครบ ต่อมาพบว่าเจ้าตัวได้ลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไป
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 3 ก.พ. เพจ "จักรวาลด้อมส้ม" ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอตอกย้ำเรื่องของการซื้อเสียงของยาย CEO ของ Fastwork โดยเป็นการพูดคุยบางช่วงบางตอนในรายการ Podcast with CK Ep.48 กับ คุณกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปปี 2569
ในคลิปวิดีโอเป็นการพูดคุยกันในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณยายของเขาที่อาศัยอยู่ใน จ.ปทุมธานี คุณยายถูกหัวคะแนนหรือพรรคการเมืองเข้ามาซื้อเสียง โดยมีมาเสนอถึง 2 พรรค ยายเลือกที่จะ "รับเงินไว้ทั้ง 2 พรรค" แม้จะรับเงินมาแล้ว แต่ยายยืนยันกับ CK ว่าสุดท้ายแล้ว "จะไม่กาทั้ง 2 พรรค"