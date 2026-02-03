ประมวลภาพ : แสงสีเสียงชุดพิเศษ “พลังแห่งผู้กล้า” เชิดชูทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

วันนี้ (3 ก.พ.2569) เนื่องในวันทหารผ่านศึก กองทัพไทยได้จัดงาน “เกียรติยศทหารกล้า” เพื่อถ่ายทอดการระลึกสดุดีและเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ผ่านการแสดงแสง สี เสียง ชุดพิเศษ “พลังแห่งผู้กล้า (Lights of Honor)” ผสานบทเพลงแห่งความทรงจำ ดนตรีสด และพลังของศิลปิน
ภายในงานมีการร่วมกิจกรรมเขียนข้อความส่งกำลังใจเพื่อเชิดชูผู้เสียสละ และร่วมอุดหนุนดอกป๊อปปี้ เพื่อระลึกถึงทหารผ่านศึก พร้อมสมทบมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก
งานได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 16:30 น. เป็นต้นไป ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยมีศิลปินและดาราชื่อดังมาร่วมงาน อาทิ ชัชชัย สุขาวดี หรือ หรั่ง ร็อคเคสตร้า, “ม้า” อรนภา กฤษฎี, รัดเกล้า อามระดิษ, “เกลือ” กิตติ เชี่ยววงศ์กุล,สุเมธ องอาจ, “แอม” เสาวลักษณ์ ลีละบุตร, “ตอง” ภัครมัย โปตระนันท์ เป็นต้น รวม พลโท วันชนะ สวัสดี หรือ ผู้พันเบิร์ด
ส่วนที่กองบัญชาการกองทัพบก กองทัพบกได้เปิดให้ประชาชนกลุ่มมวลชนต่างๆ ร่วมเขียนขัอความสดุดี ไว้อาลัย 46 ทหารกล้าที่เสียชีวิตในสมรภูมิรบกับกัมพูชาทั้งในยุทธการยุทธบดินทร์ ช่วงวันที่ 24-28 กฎาคม 2568 และยุทธการศตวรรษช่วงวันที่ 7-27 ธันวาคม 2568
ทั้งนี้ งาน “เกียรติยศทหารกล้า” ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จะมีอีก 2 วัน คือวันที่ 4 และ 5 กุมภาพันธ์ เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป