ยัวซ่า จัดกิจกรรมพามู เสริมดวงให้ปัง! รับพลังปีม้า 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คุณสึเนะโนริ โยชิมูระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมประกอบพิธีไหว้พระเสริมดวง เพื่อเสริมสิริมงคลและต้อนรับพลังแห่งปีม้า ตามความเชื่อของจีน ปีม้าเป็นสัญลักษณ์ของความรวดเร็ว ความแข็งแกร่ง และความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง สื่อถึงพลังแห่งการเริ่มต้นและความสำเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของแบรนด์ยัวซ่าแบตเตอรี่ ที่มุ่งมั่นเติมพลังให้ทุกการเดินทางและทุกภาคธุรกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ ราบรื่น ไม่สะดุดตลอดปี ณ วัดบำเพ็ญจีนพรต (วัดย่งฮกยี่) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา

ภายในพิธีมีการนำของขวัญมงคล “ชุดม้ามงคล 8 ตัว” และ “ม้าแห่งชัยชนะ” เข้าร่วมประกอบพิธีและรับการอธิษฐาน เพื่อเสริมโชคลาภ ความมั่งคั่ง และความเป็นสิริมงคล ก่อนนำไปมอบให้แก่ตัวแทนจัดจำหน่าย สำหรับประดับตกแต่งบ้านหรือร้านค้า เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคล เจริญรุ่งเรืองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ช่วยเสริมพลังด้านธุรกิจการค้าให้เติบโต ก้าวหน้า และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ต้อนรับปีม้า ยัวซ่าชาร์จพลัง สตาร์ทความเฮงทุกวันไปกับเรา







