“ชูวิทย์” โพสต์เดือด “แผนกินรวบประกันสังคม” ตั้งข้อสงสัยการเมืองแทรกบอร์ด หวั่นงบผู้ประกันตนตกเป็นเครื่องมือ

ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง โพสต์ข้อความยาวผ่านโซเชียล ตั้งคำถามบทบาทพรรคการเมืองและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบอร์ดประกันสังคม ชี้พยายามผลักดันบุคคลทางการเมืองเข้าสู่คณะอนุกรรมการลงทุน ท่ามกลางความกังวลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและงบประมาณมหาศาลของผู้ประกันตน
วันนี้ (3 ก.พ.) โลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลังนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง โพสต์ข้อความหัวข้อ “แผนกินรวบประกันสังคม” ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยตั้งข้อสงสัยถึงการนำการเมืองเข้าไปมีบทบาทในคณะกรรมการประกันสังคม โดยเฉพาะบอร์ดฝ่ายผู้ประกันตน
นายชูวิทย์ระบุว่า โครงสร้างบอร์ดประกันสังคมประกอบด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่ นายจ้าง ผู้ประกันตน และภาครัฐ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า งบประมาณจำนวนมหาศาลของกองทุนประกันสังคม ถูกหยิบยกมาใช้เป็นประเด็นทางการเมืองในการหาเสียง โดยมีการกล่าวถึงนักการเมืองหญิงรายหนึ่งที่ขึ้นเวทีปราศรัยโจมตีการใช้งบประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง
ในโพสต์ยังกล่าวถึงการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตน ซึ่งมีผู้มาใช้สิทธิ์เพียงประมาณหนึ่งแสนคน จากผู้ประกันตนกว่า 20 ล้านคน หรือไม่ถึง 1% ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด ขณะที่ใช้งบประมาณจัดการเลือกตั้งเกือบ 300 ล้านบาท และผลการเลือกตั้งทำให้ทีม “ประกันสังคมก้าวหน้า” ซึ่งถูกมองว่าเชื่อมโยงกับพรรคส้ม ได้รับเลือกตั้งถึง 6 จาก 7 ที่นั่ง
ประเด็นสำคัญที่นายชูวิทย์ตั้งคำถาม คือ การเสนอชื่อนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เข้าเป็นคณะอนุกรรมการการลงทุนนอกตลาดของประกันสังคม โดยถูกเสนอถึง 2 ครั้ง แต่ไม่ผ่านการอนุมัติ พร้อมระบุว่าสำนักงานประกันสังคมมีกฎสำคัญในการไม่ให้นำการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับบอร์ด และมองว่าการผลักดันดังกล่าวอาจขัดต่อหลักความเป็นอิสระของกองทุน
นอกจากนี้ นายชูวิทย์ยังไล่เรียงรายชื่อบุคคลในคณะอนุกรรมการและเครือข่ายที่ถูกอ้างว่ามีความเชื่อมโยงกับพรรคส้มหลายราย พร้อมตั้งข้อกังวลถึงความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หากบุคคลที่มีบทบาททางการเมืองเข้าไปมีอำนาจกำหนดทิศทางการลงทุนของกองทุนประกันสังคม ซึ่งเป็นเงินสมทบของผู้ประกันตนจำนวนมาก
ท้ายโพสต์ นายชูวิทย์ตั้งคำถามถึงภาพลักษณ์ของ “การเมืองใหม่” ว่าแตกต่างจากการเมืองแบบเดิมจริงหรือไม่ พร้อมเรียกร้องให้ผู้ประกันตนและสังคมร่วมกันตรวจสอบการดำเนินงานของบอร์ดประกันสังคมอย่างใกล้ชิด เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของแรงงานทั่วประเทศ