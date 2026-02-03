“โจ มณฑานี” เตือนแรง กรณี “CK” แฉคุณยายรับเงินซื้อเสียง ชี้เข้าข่ายผิดอาญา แนะรีบแจ้ง กกต. ก่อนสาย

โจ มณฑานี ตันติสุข นักเขียนและวิทยากรด้านการเงิน ออกโรงเตือนกรณีดราม่าซื้อเสียง ระบุหากเป็นเรื่องจริงมีโทษคุก 1–5 ปี ทั้งผู้ให้และผู้รับ แนะผู้เกี่ยวข้องรีบแจ้ง กกต. เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุพ้นความผิดตามกฎหมาย
วันนี้ (3 ก.พ.) เฟซบุ๊ก “Jo Montanee” หรือ มณฑานี ตันติสุข นักเขียนและวิทยากรด้านการเงิน โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่บุคคลชื่อ “CK” ออกมาเปิดเผยต่อสังคมว่า คุณยายของตนเองรับเงินซื้อเสียงในการเลือกตั้ง ซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรง
มณฑานีระบุว่า การนำเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมาเปิดเผย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่แต่งขึ้น ล้วนส่งผลเสียต่อผู้พูดทั้งสิ้น หากเป็นเรื่องจริงจะเข้าข่ายความผิดอาญา มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1–5 ปี และปรับ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเสียงตามกฎหมายเลือกตั้ง แต่หากเป็นเรื่องโกหกหรือพูดเล่น ก็จะยิ่งกระทบชื่อเสียงอย่างหนัก เนื่องจากเป็นการนำประเด็นอ่อนไหวทางกฎหมายมาล้อเลียน และใช้ผู้สูงอายุในครอบครัวเป็นเหยื่อทางสังคม
นอกจากนี้ยังระบุว่า หากกรณีดังกล่าวเป็นความจริง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่สามารถละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ และจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้รับเงินซื้อเสียง
อย่างไรก็ตาม มณฑานีได้เสนอแนวทางช่วยเหลือ โดยแนะนำให้ CK รีบเข้าแจ้งข้อเท็จจริงต่อ กกต. โดยเร็วที่สุด เนื่องจากตามกฎหมาย หากผู้กระทำความผิดเข้ามาแจ้งก่อนถูกดำเนินคดี ผู้รับเงินซื้อเสียงอาจได้รับการยกเว้นโทษและพ้นความผิดตามกฎหมาย
ตอนท้ายของโพสต์ มณฑานีระบุว่า “อย่าปล่อยไว้นาน เป็นห่วงคุณยายคุณค่ะ” ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมออนไลน์ที่ยังคงติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิด